Подмосковные гребцы завоевали медали чемпионата России по спорту ЛИН

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Сборная Московской области завоевала золотую и серебряную медали в академической гребле на чемпионате России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«На высшую ступень пьедестала поднялся подмосковный экипаж в составе Ирины Костюхиной, Лидии Водневой, Владимира Бирсанова, Людмилы Колесовой и Артёма Кондратьева. Они одержали победу в классе лодок «четвёрка с рулевым» в заплыве на 1500 метров», — говорится в сообщении.Серебряную медаль в этой дисциплине завоевал второй подмосковный экипаж, в него вошли Юлия Кутузова, Полина Якубенко, Кирилл Кредисов, Елена Поклонова и Вадим Дмитряков.
Турнир проводился в Коломне с 15 по 18 августа, участие в чемпионате приняли спортсмены их шести регионов России.
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