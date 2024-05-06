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Подмосковные гребцы завоевали три медали Кубка России

06 мая 2024, 11:48
Фото: iStock/filrom

Фото: iStock/filrom

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Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены, представляющие Московскою область, на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золото в копилку подмосковной сборной принесли Елена Анюшина в дисциплине «байдарка-двойка 1000 метров» среди женщин и Иван Дмитриев в дисциплине «каноэ-двойка 1000 метров» среди мужчин», — отмечается в сообщении.
На третью ступень пьедестала поднялся ещё один представитель Московской области — Максим Оселёдко. Он завоевал бронзовую медаль в дисциплине «байдарка-одиночка 500 м мужчины (К-1)». Победа в это категории досталась гребцу из Краснодарского края, серебро завоевал спортсмен из Омской области.



Соревнования проводятся в Краснодаре с 3 по 8 мая, в них участвуют около 300 спортсменов из 25 регионов России. Лучшие войдут в сборную страны для участия в чемпионате Европы и Играх БРИКС.

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#подмосковье
Подмосковные баскетболистки выиграли бронзу Суперлиги
06 мая 2024, 11:56

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

«Спарта энд К-2» стала бронзовым призером Суперлиги. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В играх за третье место видновские баскетболистки обыграли ЖБК «УГМК-Юниор» из Екатеринбурга.

«Впервые в истории выступлений молодежной команды из Видного в женской Суперлиге «Спарта энд К-2» поднимается на пьедестал. Воспитанницы подмосковного клуба во главе с Павлом Рылло и Евгенией Никоновой обыграли уральский клуб в третьей решающей битве серии со счетом 64:58. Самым результативным игроком подмосковной команды стала центровая Алина Баженова. На её счету 21 очко и 8 подборов», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что центровая ЖБК «Спарта энд К-2» Карина Комарова вошла в символическую пятерку сезона.

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Около 60 юных спортсменов собрал концерт ко Дню Победы в Красногорске
06 мая 2024, 11:20

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Юные хоккеисты и фигуристы выступили на ледовой арене имени Владимира Петрова на концерте ко Дню Победы. Он состоялся в Красногорске в пятый раз. В мероприятии приняли участие около 60 спортсменов, сообщили в пресс-службах администрации городского округа и Минспорта Подмосковья.
Воспитанники спортивных академий вышли на лёд почтить память героев, отстоявших свободу страны в годы Великой Отечественной войны.
«Спорт невозможен без патриотизма, любви и верности Отечеству. Академия фигурного катания «Наши надежды» под руководством Татьяны Навки и Академия хоккея имени легендарного Владимира Петрова, организовавшие концерт, готовят не только будущих чемпионов, но и воспитывают подрастающее поколение. Уверен, что их выпускники не раз поднимутся на пьедесталы почёта самых престижных турниров под гимн России», – сказал в приветственном слове министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.
Почётными гостями концерта стали олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Татьяна Навка, а также трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Ирина Роднина.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

В рамках концертной программы прошли показательные выступления юных спортсменов, а также муниципальной детской хоровой школы «Алые паруса». Номера были представлены под песни военных лет. Также на льду арены состоялась акция «Бессмертный полк». Ребята пронесли фото предков-героев под аккомпанемент хора девочек школы «Алые паруса».
«Война унесла много жизней, и нужно помнить всех этих людей. Я принёс портрет своего родственника Василия Ивановича. Он воевал на танке», – рассказал воспитанник Академии хоккея Иван Мастеров.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

В завершении мероприятия прошёл товарищеский хоккейный матч команд мальчиков 2015 и 2016 годов рождения. Победу со счётом 4:1 одержали более юные спортсмены.

В Академии фигурного катания «Наши Надежды» занимаются более 100 спортсменов. Учреждение предоставляет льготные места малоимущим и многодетным семьям, детям участников СВО. Воспитанники академии добиваются высоких результатов на турнирах разных уровней.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Академия хоккея имени Петрова базируется в современном спортивном комплексе с двумя ледовыми площадками, спортзалом и музейной экспозицией. В планах руководства – создание команды Молодёжной хоккейной лиги.

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Подмосковные тяжелоатлеты выиграли первые общекомандные места чемпионата ЦФО
06 мая 2024, 11:02

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Сборная Подмосковья заняла первые общекомандные места в рамках чемпионата и первенства ЦФО по тяжелой атлетике. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проводились с 24 по 30 апреля в Ярославле.

В турнирах приняли участие свыше 350 спортсменов из 16 регионов России. Сборная Московской области заняла первое общекомандное место первенства России ЦФО по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 13 — 17 лет и среди команд-участниц в рамках чемпионата ЦФО.

«По итогам первенства на счету женской сборной девять золотых, пять серебряных и три бронзовые медали. В мужских зачетах спортсмены выиграли три серебряные и одну бронзовую медали», — подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что в рамках чемпионата среди женщина сборная заполучила четыре золотые, три серебряные и две бронзовые медали. В мужском зачете подмосковные спортсмены удостоились две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

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Назван ведущий игрок «Динамо»
Тренер Кобелев назвал ведущим игроком «Динамо» Тюкавина
03 мая 2024, 15:58

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев заявил о том, что ведущим игроком команды на данный момент является футболист Константин Тюкавин.
«После сезона можно будет дать оценку игре Тюкавина. Пока Константин отстаёт от Кассьерры в гонке бомбардиров. После завершения чемпионата станет ясно, в чём прибавил Тюкавин. На данный момент он ведущий игрок «Динамо», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Кобелев.

Отмечается, что в сезоне 2023-2024 гг. спортсмен провёл 26 матчей в РПЛ, забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее футбольный тренер Валерий Непомнящий высказал мнение об отсутствии форварда Артёма Дзюбы в основе «Локомотива». По его словам, команде очень сложно судить, потому что никто не знает ситуации изнутри. При этом Дзюба получил травму, и команда несколько матчей провела без него, напомнил специалист.

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#тренер
#мнение
#спортсмен
#футбол
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Экс-глава «Зенита» Черкасов назвал команду зажравшейся и скучающей
03 мая 2024, 15:50

Фото: iStock/FOTOKITA

Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов заявил, что команда стала скучающей, в том числе, из-за отсутствия международных соревнований.
«Нет еврокубков, а играть с полной выкладкой в России — не самый большой стимул для тех же легионеров. С точки зрения организации игры есть проблемы. Мне кажется, история с Семаком, при все уважении к его достижениям, уже немного приелась. Если у тренера не будет каких-то свежих идей, всё так и будет продолжаться. Команда — зажравшаяся, скучающая», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Черкасов.

Ранее бывший футболист клубов РПЛ Дмитрий Булыкин высказал мнение о том, что сейчас «Спартак» преобразился при новом исполняющем обязанности главного тренера Владимире Слишковиче, а игра команды стала лучше.

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#игра
#футболист
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«Русский Халк» из Люберец готовится к новому рекорду по сценическому экстриму
03 мая 2024, 15:50

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Наталья Лымарь

Рекордсмен мира по силовым номерам из Люберец Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» и обладатель титула «Самый сильный человек России» Юрий Колмаков планируют установить парный рекорд планеты по сценическому экстриму. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Атлеты являются участниками международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира». 10 мая в День рекордов они встретятся на площадке «Спортивная Россия» на международной выставке-форуме «Россия».
«Нам предстоит вдвоём разрушить не менее 75 предметов: грелки, колоды карт, стальные стержни, походные миски и сковородки. На самом деле, количество предметов будет больше ста – постараемся разрушить всё, что будет на площадке», – пообещал Агаджанян.
Сейчас экстремал каждый день часами оттачивает свои навыки в спортзале. Сергей поднимает штангу весом 300 кг, после силовой нагрузки надувает до разрыва грелки, ломает стальные стержни и скручивает походные миски.
«День рекордов посвящён Дню Великой Победы. Это дань памяти всех тех, кто приближал её всеми силами», – сказал рекордсмен мира, руководитель международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер.
Установление парного рекорд атлетов будет проходить публично. Всё начнётся 10 мая в 14 часов за павильоном ВДНХ «Спортивная Россия». В этот день там выступит много спортсменов, а всего будет установлено восемь рекордов. Вход на мероприятие будет свободным.

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#подмосковье
#московская область
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Жулин рассказал о выступлениях полупьяных фигуристов
Жулин заявил, что на показательных выступлениях фигуристы катаются полупьяными
03 мая 2024, 14:55

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» о том, как расслабляются спортсмены после выступлений на чемпионатах мира.
По словам тренера, в день произвольной программы на чемпионате мира фигуристы закупаются спиртными напитками для того, чтобы «оторваться». Жулин заявил, что как только соревнования завершаются, то спортсмены выпивают.

Он добавил, что именно по этой причине на показательных выступлениях фигуристы выступают полупьяными.

Ранее гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова высказалась о причастности третьих лиц к применению фигуристкой Камилой Валиевой допинга. Она сообщила, что организация провела расследование, по итогам которой причастность третьих лиц к нарушению антидопинговых правил не была зафиксирована.

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#фигурное катание
#спорт
#алкоголь
#тренер
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Подмосковный велосипедист стал серебряным призером Кубка России
03 мая 2024, 12:33

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковный спортсмен стал серебряным призером Кубка России по велоспорту. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Кубок России среди мужчин «элита» и всероссийские соревнования в многодневной гонке прошли 28 по 29 апреля в Майкопе.

«Кирилл Капустин стал серебряным призером по велоспорту-шоссе среди мужчин по результатам четырех этапов. Он совершил серьезный прорыв в финальный день соревнований. На вторую ступень пьедестала почета спортсмен взошел с четвертой позиции, на которой держался до финального этапа соревнований», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в общей сложности в соревнованиях принимали участие свыше 110 участников из 24 регионов России.

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#спортсмен
#велоспорт
#серебро
#подмосковье
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Подмосковные спортсмены завоевали две медали первенства России по настольному теннису
03 мая 2024, 11:25

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две серебряные медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве страны по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Среди юношей на вторую ступень пьедестала поднялись Родион Уедраого и Максим Антонов, представляющие подмосковный округ Химки. Среди девушек серебряную медаль завоевали играющие в паре москвичка Александра Бокова и жительница Химок Есения Широкова», — говорится в сообщении.
По итогам соревнований подмосковная команда вышла на третье место первенства России среди девушек.

Первенство России по настольному теннису приводилось в Чебоксарах с 22 по 29 апреля.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье прошёл всероссийский турнир по самбо, посвященный памяти командира ОМОН «Пересвет» Дмитрия Маркелова.

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#спорт
#теннис
#первенство
#московская область
#подмосковье
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