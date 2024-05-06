Подмосковные гребцы завоевали три медали Кубка России

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Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены, представляющие Московскою область, на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золото в копилку подмосковной сборной принесли Елена Анюшина в дисциплине «байдарка-двойка 1000 метров» среди женщин и Иван Дмитриев в дисциплине «каноэ-двойка 1000 метров» среди мужчин», — отмечается в сообщении.На третью ступень пьедестала поднялся ещё один представитель Московской области — Максим Оселёдко. Он завоевал бронзовую медаль в дисциплине «байдарка-одиночка 500 м мужчины (К-1)». Победа в это категории досталась гребцу из Краснодарского края, серебро завоевал спортсмен из Омской области.
Соревнования проводятся в Краснодаре с 3 по 8 мая, в них участвуют около 300 спортсменов из 25 регионов России. Лучшие войдут в сборную страны для участия в чемпионате Европы и Играх БРИКС.
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