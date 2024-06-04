В Подмосковье летом проведут 2,3 тыс. спортивных мероприятий с участием 2 млн человек

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Летом на территории Подмосковья состоится более 2,3 тыс. спортивных и физкультурных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Подмосковье традиционно является одним из регионов-лидеров по числу спортивных мероприятий. В прошлом году в области прошло свыше 2 тыс. различных стартов, в которых участвовали более 1,7 млн человек. В этом году планируется, что в соревнованиях примут участие порядка 2 млн спортсменов», – говорится в сообщении.Что касается ближайших соревнований, то 8 июня в Луховицах пройдёт второй матч третьего летнего сезона проекта губернатора Московской области «Выходи во двор». Легенды отечественного футбола проводят матчи с любительскими сборными Подмосковья.
В Подмосковье состоится серия из шести заплывов в рамках первых в России международных соревнований по плаванию на длинные и спринтерские дистанции – Кубок чемпионов Swimcup. Первый старт состоялся 1 июня в Люберцах, второй пройдёт 8 июня на Торбеевском озере в Сергиево-Посадском городском округе.
Любителей велогонок ждут два подмосковных этапа популярной серии CyclingRace. Заезды проведут 8 и 9 июня в Верее и в Рузе, а 4 августа – в Рузе и Можайске.
Как отметили в ведомстве, летние спортивные мероприятия в Московской области проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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