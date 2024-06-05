Подмосковные команды медработников приняли участие в турнире по мини-футболу

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Четыре команды медработников приняли участие в турнире по мини-футболу. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Турнир среди представителей профсоюзных организаций со всего региона прошел в Раменском.
Кроме этого медики также примут участие в туристическом слете, соревнованиях по гиревому спорту, перетягивании каната, соревнованиях «спортивных семей» и легкоатлетическом кроссе.
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«По результатам соревнований команда из Жуковского вошла в тройку чемпионов, заняв уверенное второе место.Наши спортсмены — работающие специалисты отрасли здравоохранения, настоящий пример здорового образа жизни, силы и выносливости. Всего за звание лучших на поле боролись 15 команд, а это значит, что практически треть участников — члены нашего Профсоюза! Спасибо всем!», — поделился заведующий по информационной работе, связям с общественностью и молодежной политике Обкома Виталий Еременко.
Кроме этого медики также примут участие в туристическом слете, соревнованиях по гиревому спорту, перетягивании каната, соревнованиях «спортивных семей» и легкоатлетическом кроссе.
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Мира Полтева