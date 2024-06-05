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Подмосковные команды медработников приняли участие в турнире по мини-футболу

05 июня 2024, 13:40
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

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Четыре команды медработников приняли участие в турнире по мини-футболу. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Турнир среди представителей профсоюзных организаций со всего региона прошел в Раменском.

«По результатам соревнований команда из Жуковского вошла в тройку чемпионов, заняв уверенное второе место.Наши спортсмены — работающие специалисты отрасли здравоохранения, настоящий пример здорового образа жизни, силы и выносливости. Всего за звание лучших на поле боролись 15 команд, а это значит, что практически треть участников — члены нашего Профсоюза! Спасибо всем!», — поделился заведующий по информационной работе, связям с общественностью и молодежной политике Обкома Виталий Еременко.



Кроме этого медики также примут участие в туристическом слете, соревнованиях по гиревому спорту, перетягивании каната, соревнованиях «спортивных семей» и легкоатлетическом кроссе.

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#подмосковье
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#специалисты
#медики
В Подмосковье летом проведут 2,3 тыс. спортивных мероприятий с участием 2 млн человек
04 июня 2024, 22:25

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Летом на территории Подмосковья состоится более 2,3 тыс. спортивных и физкультурных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Подмосковье традиционно является одним из регионов-лидеров по числу спортивных мероприятий. В прошлом году в области прошло свыше 2 тыс. различных стартов, в которых участвовали более 1,7 млн человек. В этом году планируется, что в соревнованиях примут участие порядка 2 млн спортсменов», – говорится в сообщении.
Что касается ближайших соревнований, то 8 июня в Луховицах пройдёт второй матч третьего летнего сезона проекта губернатора Московской области «Выходи во двор». Легенды отечественного футбола проводят матчи с любительскими сборными Подмосковья.

В Подмосковье состоится серия из шести заплывов в рамках первых в России международных соревнований по плаванию на длинные и спринтерские дистанции – Кубок чемпионов Swimcup. Первый старт состоялся 1 июня в Люберцах, второй пройдёт 8 июня на Торбеевском озере в Сергиево-Посадском городском округе.

Любителей велогонок ждут два подмосковных этапа популярной серии CyclingRace. Заезды проведут 8 и 9 июня в Верее и в Рузе, а 4 августа – в Рузе и Можайске.

Как отметили в ведомстве, летние спортивные мероприятия в Московской области проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Масалитин объяснил увольнение Федотова из ЦСКА
04 июня 2024, 19:54

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Футболист Валерий Масалитин связал увольнение главного тренера ЦСКА Владимира Федотова со своего поста с неудачами команды, которые наблюдались в последнее время.
«Первый год был положительным – завоевали серебряные медали, выиграли Кубок, была игра, приятная глазу, был результат. На второй год работы что-то пошло не так: пропала та игра, пропала уверенность, результат ушёл. Не заняли призового места и не вышли в финал Кубка. Видимо, поэтому руководство посчитало, что с такой игрой с Федотовым лучше расстаться», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Масалитин.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выступил против назначения на пост главного тренера команды Марко Николича, поскольку на этой должности должен быть человек, лучше знающий традиции и особенности команды.

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#тренер
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#пост
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Газзаев объяснил, почему против назначения Николича в ЦСКА
Газзаев: Целесообразнее пригласить Игнашевича
04 июня 2024, 18:54

Фото: РИА Новости/Джузеппе Маффиа

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выступил против назначения на пост главного тренера команды Марко Николича, поскольку на этой должности должен быть человек, лучше знающий традиции и особенности команды.
«Я против этого назначения. Было бы целесообразнее пригласить Игнашевича. Сергей знает традиции и историю ЦСКА, много лет отдал клубу. Он успешный молодой российский тренер, которому можно было доверить команду», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Газзаев.

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников высказывал мнение о том, что этот сезон стал провальным для ЦСКА из-за упущенных им очков. Отмечалось, что, по его мнению, команда может побороться за Кубок России, если не предпочтёт остаться на месте.

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#тренер
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#мнение
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Булатов раскрыл, что надо сделать «Спартаку» для будущего чемпионства
Булатов рекомендовал укреплять позиции «Спартаку»
04 июня 2024, 18:42

Фото: iStock/Yuliia Zatula

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов заявил, что команде для борьбы за чемпионство необходимо усиление большинства позиций в своём составе.
«Я бы не трогал вратарскую позицию. Селихов и Максименко – достойные голкиперы для нашего чемпионата. Остальные позиции можно усилить. Нужны крайние защитники. Центр обороны покрепче – Чернов и Дуарте со своей работой справляются, Бабич тоже в порядке. Нужен опорный полузащитник, игрок под нападающим, сам нападающий», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Булатов.

Ранее сербский тренер Радослав Батак заявил, что назначение главным тренером «Спартака» Деяна Станковича может привести команду к чемпионству. По его мнению, Станкович настраивает свои команды на атаку, а его спортсмены всегда очень дисциплинированы.

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Легкоатлетический забег «Волоколамский рубеж» состоится 8 июня
04 июня 2024, 15:10

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Полумарафон «Волоколамский рубеж» состоится 8 июня. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
На сегодняшний день зарегистрировали уже более 1200 участников.

«Для спортсменов подготовлены дистанции разного километража. Также в рамках забега состоятся детские старты на 300 и 600 метров для юных атлетов в возрасте от 4 до 11 лет включительно. Старт полумарафону «Волоколамский рубеж» будет дан у Мемориального комплекса Героям-панфиловцам. радиционный бесплатный забег состоится на дистанции 3 км с неограниченным количеством мест», — отметили в пресс-службе.

Стоит отметить, что регистрация на ​забег продолжается на официальном сайте проекта «Суперлига Подмосковья». Начало детских забегов в 10:30, взрослых — 11:00.

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#регистрация
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Подмосковная теннисистка Андреева впервые вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема
04 июня 2024, 14:17

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Мирра Андреева впервые в карьере стала четвертьфиналисткой турнира Большого шлема. В четвёртом круге Открытого чемпионата Франции подмосковная теннисистка обыграла уроженку Москвы, а ныне хозяйку турнира, Варвару Грачёву.
Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу 17-летней россиянки. Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. Ранее лучшим результатом Андреевой был выход в четвёртый раунд Уимблдона в прошлом году.

Мирра Андреева является 38-й ракеткой мира. Теперь в четвертьфинале «Ролан Гаррос» она сыграет со вторым номером мирового рейтинга – Ариной Соболенко из Белоруссии.

Турнир проходит на грунтовых кортах Парижа.

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#подмосковье
#московская область
#спорт
#теннис
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Волоколамская спортсменка выполнила норматив мастера спорта по пауэрлифтингу
04 июня 2024, 12:33

Фото: istockphoto / shironosov

Волоколамская спортсменка Ирина Евстигнеева выполнила норматив мастера спорта по пауэрлифтингу. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Открытый мастерский турнир WPF «Кубок Конаково 2024» прошел 25 мая в Конаковском районе Тверской области.

«Ирина выступала в весовой категории до 52,5 килограмма. В безэкипировочном пауэрлифтинге с допинг контролем выполнила норматив мастера спорта и заняла первое место. Так сила с Ламы поразила «Силу на Волге»!Это всего лишь вторые соревнования Ирины, и такой стремительный прогресс! В апреле 2024 года девушка приняла участие в состязаниях по пауэрлифтингу в подмосковном городе Мытищи. В своей весовой категории выполнила норматив кандидата в мастера спорта, заняв на пьедестале почётное второе место», — подчеркнули в пресс-службе.

В настоящий момент спортсменка уже готовится к соревнованиям европейского уровня.

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Агент Поссо раскрыл, где особенно страстные фанаты
Агент Поссо назвал более яркими фанатов из Турции и Южной Америки
03 июня 2024, 18:55

Фото: iStock/ALFSnaiper

Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо заявил, что в Турции и Южной Америке более яркие и страстные футбольные фанаты, чем в России.
«В Южной Америке и Турции фанаты более яркие и страстные. В России же люди приходят на футбол расслабленные», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Поссо.

Он добавил, что болеть в футболе тоже надо уметь. Для того, чтобы взрастить эту культуру, по его мнению, надо привлекать молодёжь на трибуны.

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что лучшими нападающими сезона в РПЛ являются спортсмены Константин Тюкавин и Джон Кордоба. Отдельно он выделил и таких игроков, как Хуниора Алонсо, Максима Осипенко, Эдуарда Сперцяна, Александра Черникова, а также Матвея Сафонов и Евгения Латышонка как лучших в своей специализации спортсменов в РПЛ.

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#футбол
#спортсмены
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#молодёжь
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Игнатьев объяснил назначение Черчесова главным тренером сборной Казахстана
03 июня 2024, 18:46

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что Станислава Черчесова назначили на пост главного тренера сборной Казахстана для того, чтобы стимулировать развитие футбола в стране.
«Профессиональный тренер, хорошо себя зарекомендовавший в футболе, а Казахстан – далеко не последняя команда. <…> Его выбрали, чтобы он сумел всколыхнуть этот пласт и придать разгон развитию футбола в Казахстане. Убеждён в том, что Черчесов не взялся бы за это, если бы ему было не по силам и он сомневался», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Игнатьев.

Он пожелал Черчесову успехов на новом месте, отметив, что результат, который он покажет, возможно, поменяет мнение о российских тренерах на мировой арене в лучшую сторону.

До этого стало известно о назначение Станислава Черчесова главным тренером сборной Казахстана.

Ранее бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявил, что считает главного тренера «Зенита» Сергея Семака лучшим в этом сезоне РПЛ.

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