Подмосковные хоккеистки победили на всероссийских соревнованиях

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Сборная команда Московской области одержали шесть побед в шести матчах всероссийских соревнований по хоккею среди девушек до 15 лет сезона 2023/2024, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Команда Подмосковья одержала победы над соперницами из Петербурга со счётом 16:0, Вологодской области со счётом 11:1, из Свердловской области со счётом 9:1, из Челябинской области со счётом 7:2 и Нижегородской области со счётом 5:1. В заключительном матче представительницы Московской области встретились со столичной сборной и выиграли у них со счётом 5:3». — говорится в сообщении.В результате по итогам трёх этапов соревнований подмосковные хоккеистки набрали 20 баллов в общекомандном зачёте, что обеспечило им первое место.
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