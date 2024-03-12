Подмосковные спортсмены стали призёрами международного турнира по спортивной борьбе

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Представители Подмосковья стали призёрами первенства России и международного турнира по спортивной борьбе. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Во Владивостоке с 8 по 10 марта проходило Первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. По итогам соревнований серебряным призером стал Никита Разгулин и обладателями бронзы — Ярослав Кобин и Темур Кулдасов.
Стоит подчеркнуть, что также подмосковные спортсменки Екатерина Карпушкина и Алина Шевченко выиграли серебро на международных соревнованиях по женской борьбе в Якутске.
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«На первенстве страны по вольной борьбе среди девушек до 16 лет, которое проходило в Москве, спортсменки сборной Московской области удостоились трёх бронзовых наград. В весовой категории до 42 кг третье место на счету Евгении Рекиной, в весе до 54 кг – у Марии Шаманаевой и в категории до 62 кг – у Полины Чемисовой», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева