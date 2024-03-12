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Тарасова рассказала, как в организме Валиевой мог оказаться допинг

Тарасова о допинге у Валиевой: Таблетку может дать только тренер
12 марта 2024, 15:05
Фото: РИА Новости / Нина Зотина

Фото: РИА Новости / Нина Зотина

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что ответственность за обнаружение допинга у фигуристки Камилы Валиевой несет тренер. Об этом она рассказала в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия-1».
«Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку?» — утверждает тренер.
Она отметила, что ни без участия наставника в спорте ничего не делается.


29 января CAS признал Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал фигуристку. Срок отстранения начал действовать с 25 декабря 2021 года. Помимо этого, спортсменка не может тренироваться на государственных катках.

Ранее сообщалось, что верховный суд Швейцарии рассмотрит апелляцию российской фигуристки Валиевой.

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В Звёздном городке в апреле пройдет «Гагаринский забег»
12 марта 2024, 13:08

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Звёздном городке состоится «Гагаринский забег» к 90-летию великого космонавта. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Забег пройдет 21 апреля 2024 года в 54 раз. Подать заявку на участие можно до 15 марта на официальном сайте мероприятия.

«Для всех желающих — это редкая возможность посетить закрытый город, где живут космонавты. Маршрут, подготовленный для любителей бега в этом году, будет пролегать в центральной части Звездного городка. Участники забега смогут ознакомиться с достопримечательностями города с неповторимой космической атмосферой. Всего будет пять дистанций на выбор», — отметили в министерстве.

Кроме этого, всех участников ждут праздничная фан-зона с тематическими локациями и концертная программа. Также все спортсмены получат стартовые пакеты перед началом мероприятия.

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Подмосковные спортсмены стали призёрами международного турнира по спортивной борьбе
12 марта 2024, 11:50

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Представители Подмосковья стали призёрами первенства России и международного турнира по спортивной борьбе. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Во Владивостоке с 8 по 10 марта проходило Первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. По итогам соревнований серебряным призером стал Никита Разгулин и обладателями бронзы — Ярослав Кобин и Темур Кулдасов.

«На первенстве страны по вольной борьбе среди девушек до 16 лет, которое проходило в Москве, спортсменки сборной Московской области удостоились трёх бронзовых наград. В весовой категории до 42 кг третье место на счету Евгении Рекиной, в весе до 54 кг – у Марии Шаманаевой и в категории до 62 кг – у Полины Чемисовой», — поделились в министерстве.

Стоит подчеркнуть, что также подмосковные спортсменки Екатерина Карпушкина и Алина Шевченко выиграли серебро на международных соревнованиях по женской борьбе в Якутске.

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#серебро
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Футболистам «Наполи» пообещали 10 млн евро за победу над «Барселоной» в ЛЧ
12 марта 2024, 11:28

Фото: iStock/FotografieLink

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заплатит своим футболистам 10 миллионов евро в случае выхода команды в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Во вторник, 12 марта «Барселона» примет «Наполи» на своём поле в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Игра состоится в Испании. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

Первая встреча команд завершилась со счетом 1:1 вничью. Теперь футболистам «Наполи» требуется приложить все усилия к победе, ведь в случае выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА команда получит путевку на клубный чемпионат мира, который состоится в 2025 году. За квалификацию «Наполи» обещают заплатить около 50 миллионов евро плюс призовые.


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#спорт
#футбол
#уефа
#лига чемпионов
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Сборная России анонсировала состав на игры со сборными Сербии и Парагвая
Сборная России объявила состав на товарищеские игры с Сербией и Парагваем
11 марта 2024, 23:29

Фото: iStock/Александр Вильф

Сборная России объявила состав на товарищеские матчи против Сербии и Парагвая, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Объявленный состав состоит из 28 футболистов. В частности, к национальной команде присоединятся Александр Головин из «Монако», Алексей Миранчук из «Аталанты», Арсен Захарян из «Реал Сосьедада», Далер Кузяев из «Гавра» и Андрей Лунев из «Карабаха».

21 марта на «ВТБ Арене» сборная России сыграет с Сербией, а 25 марта – с Парагваем. Оба матча будут носить товарищеский характер.

Напомним, что 28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) приостановила участие сборной России в международных соревнованиях. Команда лишилась возможности участвовать в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы.

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#футбол
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РБК-Спорт: «Спартак» выбрал четырех кандидатов на замену Абаскалю
11 марта 2024, 23:09

Фото: iStock/SergeyKlopotov

В московском футбольном клубе «Спартак» определились с кандидатами на пост главного тренера команды в случае ухода Гильермо Абаскаля. Об этом сообщает «РБК-Спорт».
В футбольном клубе прошло совещание, на котором присутствовало руководство в составе генерального директора Олега Малышева, члена совета директоров Павла Жданова и спортивного директора Томаша Амарала. Обсудили вопрос о недавней провальной игре, которая состоялась в минувшие выходные. В воскресенье, 10 марта «Спартак» с треском проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2.

Также собравшиеся обсудили возможных претендентов на пост тренера команды. Один из них — бывший тренер сборной России Станислав Черчесов. Большим плюсом является, что он уже работал со «Спартаком» ранее.
Остальные три кандидата — иностранные специалисты, их имена не разглашаются.

Ранее сообщалось, что российский тренер, мастер спорта СССР Николай Писарев выразил серьезную обеспокоенность деградацией некоторых футболистов «Спартака».

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#россия
#спартак
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Некоторые футболисты «Спартака» откровенно деградируют в команде
Тренер сборной РФ Писарев высказался про деградацию некоторых футболистов
11 марта 2024, 19:19

Фото: iStock/Steevy84

Советский и российский футболист, тренер, мастер спорта СССР Николай Писарев сообщил, что всерьез обеспокоен деградацией некоторых футболистов «Спартака», передает «Матч ТВ».
Причиной такой реакции тренера стала провальная игра, которая состоялась в минувшие выходные. В воскресенье, 10 марта «Спартак» с треском проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2.

Писарев считает, что футболисты красно-белого футбольного клуба начали деградировать, что отражается на результатах футбольных состязаний. Также он отметил плохую организацию игроков на поле, когда более сильных расставляют неправильно.

«Я не могу понять, почему, обладая вторым составом в РПЛ, игроков невозможно расставить и использовать их сильнейшие качества», — отметил тренер.

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#футбол
#спартак
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Непомнящий спрогнозировал интересный матч сборных РФ и Белоруссии
11 марта 2024, 15:15

Фото: istockphoto.com/Viacheslav Chernobrovin

Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий высказал уверенность в силовом преимуществе российских футболистов перед белорусскими коллегами, однако, по его мнению, матч между сборными России и Беларуси обещает быть интересным.
«Сборная России сильнее Беларуси. Всё равно, это будет очень важная игра для нашей национальной команды. Если судить абстрактно, то сейчас в РПЛ большую роль играют легионеры, а не российские футболисты, поэтому мы не можем проверить, на каком уровне действительно играет сборная России. Игра с Беларусью будет интересная», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Непомнящий.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявлял, что матч с Белорусские уже согласован. Так, по его словам, встреча сборных стран планируется в июне в Минске.

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#спорт
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Президент РФС Дюков заявил о возможном матче сборной РФ с Китаем
11 марта 2024, 15:07

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что сборная России может сыграть с Китаем.
При этом, по его словам, матч с Белорусские уже согласован. Так, встреча сборных стран планируется в июне в Минске.

«Мы находимся в контакте с коллегами из китайской федерации футбола. Матч со сборной Китая возможен, но пока рано говорить о сроках. Мы поддерживаем контакты со многими федерациями. С Казахстаном на данный момент переговоров о матче не ведём», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Дюков.

Ранее сообщалось, что Сборная России намерена 15 марта начать подготовку к товарищеским матчам с командами Сербии и Парагвая.

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#спорт
#матч
#встреча
#сборная россии
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Сборная РФ начнёт готовится к матчам с Сербией и Парагваем 15 марта
11 марта 2024, 14:58

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Сборная России намерена 15 марта начать подготовку к товарищеским матчам с командами Сербии и Парагвая.
Как сообщает «РБ Спорт», отмечается, что во время подготовки к встречам команда будет находится на территории УТЦ «Новогорск», а сами тренировки будут проходить на базе футбольного клуба «Динамо».

Уточняется, что сборная России встретится с Сербией в Москве 21 марта, а с Парагваем – 25 марта.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургский «Зенит» в Екатеринбурге обыграл со счётом 4:1 местный клуб «Урал». После этой победы команда с берегов Невы вышла на первое место в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ).

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