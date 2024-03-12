Тарасова рассказала, как в организме Валиевой мог оказаться допинг

Фото: РИА Новости / Нина Зотина
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что ответственность за обнаружение допинга у фигуристки Камилы Валиевой несет тренер. Об этом она рассказала в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия-1».
«Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку?» — утверждает тренер.Она отметила, что ни без участия наставника в спорте ничего не делается.
Ранее сообщалось, что верховный суд Швейцарии рассмотрит апелляцию российской фигуристки Валиевой.
Читайте также:
Футболистам «Наполи» пообещали 10 млн евро за победу над «Барселоной» в ЛЧ
Алина Юрчак