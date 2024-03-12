В Звёздном городке в апреле пройдет «Гагаринский забег»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В Звёздном городке состоится «Гагаринский забег» к 90-летию великого космонавта. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Забег пройдет 21 апреля 2024 года в 54 раз. Подать заявку на участие можно до 15 марта на официальном сайте мероприятия.
Кроме этого, всех участников ждут праздничная фан-зона с тематическими локациями и концертная программа. Также все спортсмены получат стартовые пакеты перед началом мероприятия.
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«Для всех желающих — это редкая возможность посетить закрытый город, где живут космонавты. Маршрут, подготовленный для любителей бега в этом году, будет пролегать в центральной части Звездного городка. Участники забега смогут ознакомиться с достопримечательностями города с неповторимой космической атмосферой. Всего будет пять дистанций на выбор», — отметили в министерстве.
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Мира Полтева