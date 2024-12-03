Воспитанник подмосковной спортшколы стал чемпионом России по карате

Фото: пресс-служба администрации г.о. Королёв
Никита Панферов, представляющий спортклуб «Монолит» школы олимпийского резерва «Металлист» в подмосковном Королёве, завоевал золотую медаль на чемпионате России по карате киокусинкай, сообщает пресс-служба администрации городского округа Королёв.
«В составе сборной Московской области на турнире выступили три воспитанника спортивного клуба «Монолит» — Никита Панферов, Владислав Фролов и Наталья Мусиенко. По итогам соревнований Никита стал чемпионом России, завоевав золотую медаль», — говорится в сообщении.Отмечается, что хорошие результаты показали и два других представителя Королёва: Владислав Фролов принёс в копилку подмосковной команды серебряную медаль, а Наталья Мусиенко заняла четвёртое место.
Соревнования проводились в Екатеринбурге с 29 ноября по 1 декабря. По итогам турнира в общекомандном зачёте Подмосковье вышло на второе место.
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