Подмосковные конькобежцы завоевали три медали Кубка России по шорт-треку

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Одну серебряную и две бронзовые медали завоевали спортсмены их Московской области на четвёртом этапе Кубке России по конькобежному спорту в дисциплине «шорт-трек», сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Серебряную медаль подмосковной сборной принесла Фаиля Аймалетдинова по итогу забега на 1500 метров с результатом 2 минуты и 29,6 секунды. Отставание Аймалетдиновой от занявшей высшую ступень пьедестала почёта Анны Уразовой из Свердловской области составило 0,1 секунды», — говорится в сообщении.Кроме того, Фаиля Аймалетдинова пришла третьей в забеге на 1000 метров.
А ещё одну бронзовую медаль команда Московской области выиграла в смешанной эстафете на 2000 метров. В состав команды вошли Фаиля Аймалетдинова, Яков Шуляк, Анастасия Данилова, Павел Конычев и Дарья Краснокутская.
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