Подмосковный армрестлер завоевал медаль чемпионата России по спорту глухих

Реконструкцию стадиона «Русчи» вместимостью 1,1 тыс. мест планируют провести в Ликино-Дулёве Орехово-Зуевского городского округа, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом размещено в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.