Подмосковный армрестлер завоевал медаль чемпионата России по спорту глухих

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсмен из Московской области Руслан Коловский завоевал серебряную медаль на чемпионате России по спорту глухих в дисциплине «армрестлинг», сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Руслан Коловский состязался в весовой категории 80 килограммов. Соревнования проводили на правой и левой руках. Коловский одержал ряд побед, а в финале уступил представителю Новосибирской области Андрею Кирьянову», — говорится в сообщении.Чемпионат России спорта глухих по армрестлингу проходил с 23 по 25 августа в городе Курган, участниками соревнований стали 48 спортсменов из тринадцати регионов страны.
Ранее сообщалось, что в Химках впервые проведут футбольный Суперкубок VK Видео, матч состоится между командами «Химки» и «Broke Boys».
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