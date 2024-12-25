Турнир с главным боем Сарнавский — Мартинс отменили

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Турнир Fight Nights 126, главным событием которого должен был стать бой россиянина Александра Сарнавского и бразильца Адриано Мартинса, отменили. Об этом стало известно MMA.Metaratings.ru.
Как отмечает портал, турнир должен был пройти в пятницу, 27 декабря, в Москве на «Live Арене». Вместе с Сарнавским и Мартинсом на нем также должны были сразиться Гойти Дазаев и Геннадий Макарян.
О причинах отмены и возможной новой дате турнира пока ничего не известно.
Ранее глава RCC Николай Клименко высказался о перспективах боя между четырехкратным чемпионом мира по ММА Федором Емельяненко и бывшим чемпионом Bellator Александром Шлеменко. По его словам, поединок между ними маловероятен, так как это не тот бой, «на котором хотелось бы играть», особенно учитывая, что Емельяненко уже 48 лет.
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О причинах отмены и возможной новой дате турнира пока ничего не известно.
Ранее глава RCC Николай Клименко высказался о перспективах боя между четырехкратным чемпионом мира по ММА Федором Емельяненко и бывшим чемпионом Bellator Александром Шлеменко. По его словам, поединок между ними маловероятен, так как это не тот бой, «на котором хотелось бы играть», особенно учитывая, что Емельяненко уже 48 лет.
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Данил Пономарев