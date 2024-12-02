Подмосковные конькобежцы взяли две медали первенства России по шорт-треку

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотую и бронзовую медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по шорт-треку среди юниоров и юниорок 18-19 лет, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотую медалью в копилку подмосковной сборной принесла Фаиля Аймалетдинова, поднявшаяся на высшую ступень пьедестала почёта по итогам многоборья среди юниорок (1500м-500м-1000м-1500м). Второе и третье места в этом соревновании заняли представительницы Москвы», — говорится в сообщении.А бронзовую награду подмосковные спортсмены получили в смешанной эстафете на 3000 метров. В составе эстафетной команды выступили Фаиля Аймалетдинова, Вероника Шарай, Алиса Руссу, Тимофей Алексеев, Вадим Марченко и Зорик Чогандарян.
Соревнования проходили с 28 ноября по 1 декабря в подмосковной Коломне.
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