РФС рассказал, что в 2025 году изменится ситуация с допуском россиян к турнирам

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Ситуация с допуском российских спортсменов к международным турнирам изменится в 2025 году, заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
«Если говорить об отношении к российскому футболу со стороны наших коллег, то мы видим, что оно меняется в лучшую сторону. Это мы видим по количеству сборных, которые в следующем году готовы приехать в Россию для проведения матчей. Думаю, что в следующем году будут изменения», — приводит его слова ТАСС.Дюков резюмировал, стране нужно, чтобы с ее спортсменов сняли несправедливое, а также политически мотивированное решение, запрещающее россиянам участвовать в турнирах.
На фоне спецоперации в Донбассе, российские команды пропустили ЧМ — 2022, чемпионат Европы — 2024, а также пропускают отборочные матчи к ЧМ — 2026.
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