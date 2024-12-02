Батутисты из Истры завоевали три медали всероссийских соревнований

Фото: пресс-служба администрации г.о. Истра
Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали воспитанники Истринской спортивной школы им. Н.Л. Федорович на Всероссийских соревнованиях памяти Героя Советского Союза, летчика С.М. Люлина по прыжкам на батуте, сообщает пресс-служба администрации городского округа Истра.
«Золотые медали по решению жюри получили представители Истры Алиса Филатова и Никита Южиков, а бронзовую медаль — Виктория Перезва», — говорится в сообщении.Соревнования проводились в городе Иваново с 18 по 23 ноября, в них приняли участие около 300 спортсменов из 17 регионов России.
Ранее сообщалось, что спортсменка из Московской области Кристина Резцова завоевала серебряную медаль первого этапа Кубка России по биатлону: награду ей принёс спринт на 7,5 км среди женщин.
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