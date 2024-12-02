Батутисты из Истры завоевали три медали всероссийских соревнований

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что тема расширения состава Российской Премьер-Лиги (РПЛ) неактуальна, так как в турнирной таблице заметен разрыв между первой шестеркой и замыкающими командами. По его словам, вопрос будут рассматривать, как только появятся клубы, готовые инфраструктурно, финансово и спортивно.