В турнире по борьбе в Электростали приняли участие более 60 спортсменов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Электросталь
Традиционный лично-командный турнир по греко-римской в честь тренера И. А. Попкова и двукратного чемпиона первенства СССР Н. Г. Сапрыкина состоялся в подмосковной Электростали, участниками состязаний стали более 60 человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На турнире соревновались шесть команд из разных подмосковных населённых пунктов: Мытищ, Богородского округа, Электрогорска, а также посёлке Красный Электрик, сельского поселения Большое Буньково и Электростали», — говорится в сообщении.Отмечается, что представители спортшколы олимпийского резерва по единоборствам «Электросталь» завоевали по итогам турнира восемь медалей в личном зачёте: одну золотую, одну серебряную и шесть бронзовых.
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