Подмосковные конькобежцы завоевали четыре медали чемпионата России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате России по конькобежному спорту в дисциплинах «классическое многоборье» и «спринтерское многоборье», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись представители Подмосковья Даниил Алдошкин по сумме четырёх забегов в классическом многоборье и Михаил Казелин по итогам спринтерского многоборья», — говорится в сообщении.Кроме того, серебряную медаль завоевала в спринтерском многоборье подмосковная спортсменка Ирина Кузнецова. А бронзовую медаль в той же дисциплине — её землячка Елена Еранина. Представительницы Московской области уступили Дарье Качановой из Нижегородской области.
Чемпионат проходил в Челябинске с 31 января по 2 февраля.
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