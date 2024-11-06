В Балашихе состоялся первый командный Кубок Подмосковья по русскому шапочному бою

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
В День народного единства в Балашихе прошёл первый командный кубок Московской области по русскому шапочному бою среди юношей и девушек, организованный на призы чемпиона мира среди военнослужащих и чемпиона Европы Дмитрия Двали, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
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