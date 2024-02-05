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Подмосковные тяжелоатлеты стали призерами Кубка России

05 февраля 2024, 09:38
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Семь медалей завоевали тяжелоатлеты Подмосковья на Кубке России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В Туле с 26 января по 2 февраля проходил Кубок России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из Беларуси и России.

По итогам соревнований подмосковные спортсмены выиграли две золотые, две серебряные и три бронзовые медали.


«Варвара Кузьминова из Богородска выиграла золото в весовой категории 76 кг. Ещё одну золотую медаль выиграла Александра Фурдик из города Видное в весе 45 кг. Серебряными призерами Кубка России стала Яна Кондрашова из Малаховки в весовой категории 64 кг и Евгения Гусева изт Люберец в весе 71 кг», — поделились в министерстве.

Кроме этого, бронзу Кубка России выиграли Мария Колесова и Егор Пушмин из Ногинска, Софья Врагова из Старой Купавны.

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#тяжёлая атлетика
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Лидер Западной конференции СКА победил в Уфе «Салават Юлаев»
04 февраля 2024, 17:54

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

В очередной встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский «Салават Юлаев» на своей площадке уступил лидеру Западной конференции СКА. Для клуба из Санкт-Петербурга эта победа стала пятой подряд.
Уфимцы идут на третьем месте в Восточной конференции, имея в своём активе 79 очков после 59 проведённых матчей. СКА начал игру активно, сразу завладев инициативой и по-хозяйски расположившись в зоне соперника, хотя игра-то как раз была гостевой. На 6-й минуте Валентин Зыков использовал численное преимущество, полученное его командой после удаления у соперника. На 17-й минуте Василий Глотов ещё раз реализовал большинство.

Во втором периоде хоккеисты из города на Неве забросили ещё две шайбы, на 32-й и 34-й минутах, на этот раз в равных составах. После четвёртой пропущенной шайбы голкипер уфимцев Александр Самонов уступил своё место Илье Ежову. Интересно, что оба вратаря в разное время выступали за СКА.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Замена вратаря сработала. Во втором периоде зрители заброшенных шайб больше не увидели, а вот в третьем «Салават Юлаев» наконец проснулся и едва не совершил камбэк со счёта 0:4. Сначала, как и питерцы, хоккеисты из Уфы дважды реализовали большинство. Оба раза, на 41-й и 46-й минутах, отличился Александр Шаров. На 52-й минуте отличился ещё один бывший игрок СКА Динар Хафизуллин.

Играть оставалось ещё больше восьми минут и клуб из столицы Башкортостана отчаянно пытался уйти от поражения. На последней минуте уфимцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, устроили мощный финальный штурм, но армейцы с Невы удержали победу, хотя и изрядно потрепали нервы своим болельщикам. СКА сохранил лидерство в Западной конференции, одержав пятую победу подряд.

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#кхл
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Фигурист Галлямов отказался от получения медалей Олимпиады по почте
Фигурист Галлямов заявил, что отказывается получать олимпийские медали по почте
04 февраля 2024, 05:35

Фото: istockphoto.com/Екатерина Кузнецова

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, заявил, что он не будет принимать медаль зимних Олимпийских игр — 2022 от Международного олимпийского комитета (МОК), если ее не вручат ему лично, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что всегда уважал олимпийское движение и всегда являлся участником мероприятий по первому приглашению. При этом Галлямов отказывается от принятия медали по почте или через посредников.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву, также входившую в состав сборной России, из-за нарушения антидопинговых правил. Ей была наложена четырехлетняя дисквалификация, начиная с декабря 2021 года. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил российской команде третье место в командном турнире Олимпийских игр — 2022. Золото досталось США, а серебро — японцам.

В командном турнире на Олимпийских играх — 2022 также выступали танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а еще одиночник Марк Кондратюк.

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#медали
#золото
#серебро
#нарушения
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Российский вратарь Шестеркин победил в Матче звезд НХЛ
04 февраля 2024, 05:18

Фото: iStock/gorodenkoff

Команда Мэттьюса одержала победу над командой Макдэвида со счетом 7:4 в завершающей встрече Матча Звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел в Торонто.
В составе победителей отличились Клейтон Келлер (3-я минута), Митчелл Марнер (8), Остон Мэттьюс (9, 15), Филип Форсберг (12), Алекс Дебринкэт (19) и Мэтью Барзал (19).

Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 7 из 10 бросков. У проигравших шайбы забросили Бун Дженнер (6), Давид Пастрняк (9), Леон Драйзайтль (9) и Томаш Гертл (19), вратарь Сергей Бобровский отразил 10 из 13 бросков.

Встречи проходили в формате «3 на 3» и состояли из двух периодов по 10 минут. Шестеркин и Бобровский были заменены после первого периода. Остон Мэттьюс был признан самым ценным игроком Матча Звезд.

Ранее в полуфинале команда Макдэвида обыграла команду Натана Маккиннона со счетом 4:3 после серии буллитов. В другом полуфинале команда Мэттьюса победила команду Куинна Хьюза со счетом 6:5 после серии буллитов. В ночь на субботу Макдэвид стал победителем конкурсов на мастер-шоу. Мероприятия проходили на «Скоушабэнк-Арене», домашней арене клуба НХЛ «Торонто».

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#ночь
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#шоу
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Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри
Поединок между боксерами Усиком и Фьюри состоится 18 мая
03 февраля 2024, 23:44

Фото: iStock/oakstudio22

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая. Об этом 3 февраля заявил председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии Турк Аль аш-Шейх в эфире YouTube-канала The MMA Hour.
Ранее стало известно, что Фьюри получил серьезное рассечение брови во время спарринга, что привело к отмене боя, запланированного на 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Обе стороны договорились, что в случае отказа от поединка Фьюри выплатит сопернику 10 миллионов долларов.

У 37-летнего Усика на счету 21 победа в 21 поединке на профессиональном ринге, и он является чемпионом по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.

35-летний Фьюри владеет чемпионским поясом по версии WBC и не потерпел поражений в своей профессиональной карьере, имея 34 победы и одну ничью.

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#победа
#форум
#бокс
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НХЛ проведет турнир сборных без участия России
НХЛ в 2025 году проведет турнир сборных без участия команды России
03 февраля 2024, 00:24

Фото: iStock/gorodenkoff

На официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) было объявлено о планах провести турнир сборных в 2025 году. В нем примут участие четыре национальные команды, в числе которых не нашлось места России.
Соревнования пройдут с 12 по 20 февраля с участием сборных США, Канады, Швеции и Финляндии. В рамках предварительного этапа команды проведут круговой турнир, а две лучшие выйдут в финал. Правила матчей будут соответствовать нормам НХЛ, однако начисление очков будет регулироваться по системе Международной федерации хоккея (IIHF): 3 очка за победу в основное время, 2 за победу в овертайме или на буллитах, 1 за поражение в овертайме или на буллитах, и 0 за поражение в основное время.

На предварительном этапе овертаймы пройдут в формате «3 на 3» в течение 10 минут или до первой заброшенной шайбы, после чего могут быть использованы буллиты. В финальном матче турнира буллиты отсутствуют, а овертаймы будут длиться 20 минут или до первой заброшенной шайбы.

Напомним, что последний международный турнир НХЛ состоялся в 2016 году — им стал Кубок мира по хоккею. Российские и белорусские сборные были отстранены от участия в международных соревнованиях с конца февраля 2022 года из-за специальной операции на Украине. В январе 2024 года глава IIHF Люк Тардиф сообщил, что вопрос о возвращении российских и белорусских сборных в международные соревнования будет рассмотрен советом организации 12-13 февраля.

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Миллиардер из США Тиль профинансирует «Олимпиаду на стероидах»
02 февраля 2024, 20:58

Фото: iStock/master1305

Миллиардер из США Питер Тиль решил провести «Олимпиаду на стероидах» (Enhanced Games), об этом пишет американское издание The New York Post.
«Олимпиада на стероидах» — соревнования, на которых спортсменам разрешат использовать любые виды допинга, которые могут помочь им улучшить результаты. Предположительно, в олимпиаду будут включены пять спортивных дисциплин: плавание, тяжелая и лёгкая атлетика, гимнастика, а также единоборства.

«Люди должны иметь возможность делать выбор относительно своего тела, и никто — будь то спортивная федерация или правительство — не должен указывать им, что с этим делать», - описал философию предстоящих соревнований специализирующийся на различных медикаментах доктор Арон Д'Суза.

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#спорт
#допинг
#сша
#олимпиада
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Всероссийский боксёрский форум в Серпухове собрал более 500 участников
02 февраля 2024, 20:45

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко

Более 500 делегатов из 89 региональных федераций собрались на IV Всероссийский боксёрский форум, который стартовал в Большом Серпухове. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Никитенко.
«Мероприятие такого уровня проходит в муниципалитете второй год подряд. Для нас это большая честь и знак высокого доверия со стороны Федерации бокса России. На спортивной базе «Лесная опушка» собрались более 500 делегатов из 89 региональных федераций, в числе которых – известные чемпионы, заслуженные тренеры, спортивные функционеры», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.
Представители региональных боксёрских федераций намерены обменяться на форуме опытом, обсудить проблемные вопросы и найти пути их решения, познакомиться с новыми формами работы, чтобы популяризировать бокс среди подрастающего поколения.
«Ежегодно в Серпухове проводятся соревнования по боксу в рамках этапов чемпионата России, открываются новые боксёрские залы. Так, на базе «Лесная опушка» созданы комфортные условия для тренировок и восстановления спортсменов. Комплекс функционирует, здесь тренируются сборные команды из разных регионов России. Мы развиваем и международное сотрудничество, благодаря визитам в округ сборных других стран», – отметил Никитенко.
Он напомнил, что боксзабеги привлекают в Серпухов участников со всей России, а новогодний праздник «Рождественская сказка» дарит детям незабываемые впечатления и возможность общения с чемпионами.

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#подмосковье
#московская область
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Олимпийский чемпион Поветкин стал гостем Всероссийского боксёрского форума в Серпухове
02 февраля 2024, 19:14

Фото: Александр Стёпушкин

Олимпийский чемпион Александр Поветкин принял участие в lV Всероссийском боксёрском форум, который проходит в Серпухове. На него собрались делегаты более чем 80 региональных федераций, титулованные боксёры, тренеры и спортивные функционеры.
В рамках форума проходят пленарные сессии, посвящённые развитию бокса в стране, дискуссионные панели и мастер-классы. 2 февраля состоялось взвешивание участников «Ночи чемпионов IBA».
«Бокс в России развивается, и спортсмены хорошие, сильные. Я приехал на форум, чтобы увидеть всех ребят и послушать, что говорят. Мне понравилось, что боксёры будут выходить в ринг на мировой арене под нашим флагом и гимном. Я был на чемпионате мира в Башкирии и видел это», – сказал подмосковный боксёр-профессионал Поветкин.
Отмечается, что форум в Серпухове организован Федерацией бокса России.

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Горнолыжницы из Московской области завоевали три медали на этапах Кубка России
#спорт
#бокс
#форум
#спортсмены
#серпухов
#подмосковье
#московская область
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Участие в «Лыткаринской лыжне» подтвердили уже 400 спортсменов
02 февраля 2024, 18:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Уже 400 человек подали заявки на участие в «Лыткаринской лыжне» — лыжной гонке, которая состоится в городском округе Лыткарино 11 февраля, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Принять участие в гонке может любой желающий. На сегодняшний день своё участие в «Лыткаринской лыжне» подтвердили 400 человек. Лимит участников составляет 500 человек, когда он будет достигнут, регистрация прекратится», — говорится в сообщении.
Заявки на регистрацию принимаются только в электронном виде: через сайт arta-sport.ru. Зарегистрироваться можно до шести часов вечера 8 февраля, если лимит не будет исчерпан раньше.

Гонка будет проводиться на лыжной трассе «Волокуша», забеги начнутся в 11:00. Для разных возрастных групп будут подготовлены четыре дистанции протяжённостью от 500 метров до 5 километров. Все победители и призёры получат награды и дипломы.

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