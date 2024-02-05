Подмосковные тяжелоатлеты стали призерами Кубка России

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Семь медалей завоевали тяжелоатлеты Подмосковья на Кубке России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В Туле с 26 января по 2 февраля проходил Кубок России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из Беларуси и России.
По итогам соревнований подмосковные спортсмены выиграли две золотые, две серебряные и три бронзовые медали.
Кроме этого, бронзу Кубка России выиграли Мария Колесова и Егор Пушмин из Ногинска, Софья Врагова из Старой Купавны.
Читайте также:
Российский вратарь Шестеркин победил в Матче звезд НХЛ
Олимпийский чемпион Поветкин стал гостем Всероссийского боксёрского форума в Серпухове
В подмосковном лыжном марафоне «Николов Перевоз» примут участие более 800 человек
По итогам соревнований подмосковные спортсмены выиграли две золотые, две серебряные и три бронзовые медали.
«Варвара Кузьминова из Богородска выиграла золото в весовой категории 76 кг. Ещё одну золотую медаль выиграла Александра Фурдик из города Видное в весе 45 кг. Серебряными призерами Кубка России стала Яна Кондрашова из Малаховки в весовой категории 64 кг и Евгения Гусева изт Люберец в весе 71 кг», — поделились в министерстве.
Кроме этого, бронзу Кубка России выиграли Мария Колесова и Егор Пушмин из Ногинска, Софья Врагова из Старой Купавны.
Читайте также:
Российский вратарь Шестеркин победил в Матче звезд НХЛ
Олимпийский чемпион Поветкин стал гостем Всероссийского боксёрского форума в Серпухове
В подмосковном лыжном марафоне «Николов Перевоз» примут участие более 800 человек
Мира Полтева