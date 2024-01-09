Подмосковные легкоатлеты стали призерами на всероссийских соревнованиях

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Три медали завоевали подмосковные легкоатлеты на всероссийских соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Всероссийских соревнованиях «Рождественские старты. Мемориал Э. С. Яламова» по лёгкой атлетике в помещении проходили в Екатеринбурге.
Всего в турнире приняли участие свыше 140 легкоатлетов из 32 регионов России. Московская область по итогам завоевала золотую, серебряную и бронзовые медали.
Стоит отметить, что данные соревнования проводятся в Екатеринбурге уже 33 раз.
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Всего в турнире приняли участие свыше 140 легкоатлетов из 32 регионов России. Московская область по итогам завоевала золотую, серебряную и бронзовые медали.
«Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту среди женщин, показав результат 1,89 метра. Вторую ступень пьедестала в беге на 3000 метров среди мужчин занял Тимофей Голоктионов, преодолев дистанцию за 8 минут 17,61 секунду. Всего 0,04 секунды не хватило Николаю Вербицкой в беге на 600 метров среди мужчин завоевал «бронзу», — поделились в ведомстве.
Стоит отметить, что данные соревнования проводятся в Екатеринбурге уже 33 раз.
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Мира Полтева