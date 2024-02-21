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Подмосковные легкоатлеты завоевали пять наград первенства России

21 февраля 2024, 16:22
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные спортсмены выиграли две золотые, серебряную и две бронзовые награды на первенстве России по лёгкой атлетике в помещении. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Медаль высшего достоинства в беге на 60 м с барьерами взял Антон Колмыков. На первую ступень пьедестала поднялась Елена Акимова, которой не было равных в беге на 800 м. На дистанции 60 м вторым финишировал Константин Храпов. Подмосковный спортсмен показал время 6,95 секунды, обновив личный рекорд», – говорится в сообщении.
Третье место в прыжках в длину заняла Софья Прибиль с результатом 6 м 6 см. В эстафете 4 по 400 м квартет спортсменок из Московской области замкнул тройку призёров. В старте участвовали Александра Морозова, Влада Саула, Елена Акимова и Елизавета Решетова.


Первенство проходило в Тольятти. В соревнованиях участвовали юниоры и юниорки в возрасте до 20 лет.

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Футболист Бушманов заявил об обязанности «Спартака» бороться за тройку
21 февраля 2024, 14:57

Фото: istockphoto.com/FOTOKITA

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов заявил, что команда должна бороться за тройку в этом сезоне.
«У «Спартака» есть всё, чтобы хорошо выступить во второй части сезона РПЛ. Они обязаны бороться за тройку, сейчас видно, что у команды есть положительные сдвиги в игре. Есть стабильная схема, игроки уже понимают, что от них хочет тренер», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Бушманов.

Он выразил уверенность в том, что «Спартак» хорош себя проявит.

Сейчас «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ с 30 набранными очками.

Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что команда пребывает в тонусе и вполне может побороться за титул чемпиона РПЛ наравне с «Краснодаром» и «Зенитом».

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#спорт
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#рпл
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Экс-спортдиректор «Динамо» Орещук: «Динамовцы очень здорово выглядят»
21 февраля 2024, 14:48

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что команда пребывает в тонусе и вполне может побороться за титул чемпиона РПЛ наравне с «Краснодаром» и «Зенитом».
«Удалось посмотреть вживую одну игру «Динамо» с «Крыльями Советов». Динамовцы очень здорово выглядят. Команда готова тактически, физически, микроклимат шикарный. У меня есть большие сомнения, что только «Краснодар» и «Зенит» будут разыгрывать чемпионство», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Орещук.

На данный момент команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками.

Ранее Защитник махачкалинского «Динамо» Владимир Ковачевич высказывал мнение о том, что лучшим футболистом в РПЛ является полузащитник «Зенита» Клаудиньо.

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#спорт
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В парке имени Лазутиной в Одинцове проведут семейную лыжную гонку TOPSKI FAMILY
21 февраля 2024, 09:53

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Гонка TOPSKI FAMILY на призы олимпийского чемпиона Александра Панжинского для любителей лыж всех возрастов состоится в воскресенье, 25 февраля, в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцове, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Для участников организуют старты в 16 возрастных категориях на дистанции от 600 метров до пяти километров. Кроме того, будет организован один дополнительный зачёт — семейный», — говорится в сообщении.
Гонка начнётся с разминки, которую проведёт сам Александр Панжинский. Для всех спортсменов выступит также группа барабанщиков, которая после разминки отправиться поддерживать участников на старте.

Самых юных участников гонки будет сопровождать на дистанции аниматор, который поможет малышам сохранить темп и хорошее настроение.

На финише каждый участник получит памятную медаль и угощения, а для победителей приготовлены особые подарки. В программе также различные развлекательные мероприятия и спортивная лотерея.

Регистрация на гонку продолжается, она открыта по ссылке. Планируется, что участниками забегов станут около тысячи человек.

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#спорт
#лыжи
#одинцовский городской округ
#гонка
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Британский миллиардер Джим Рэтклифф стал совладельцем «Манчестер Юнайтед»
21 февраля 2024, 03:59

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Британский миллиардер Джим Рэтклифф, владелец химического гиганта Ineos, стал официальным совладельцем легендарного английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Информация об этом была опубликована в среду, 21 февраля, на официальном сайте Man United.
«Стать совладельцем «Манчестер Юнайтед» – большая честь и большая ответственность. Это знаменует завершение сделки, но только начало нашего пути к возвращению «Юнайтед» на вершину английского, европейского и мирового футбола», — заявил сам Рэтклифф.

Миллиардер, доля акций которого теперь выросла до 27,7%, уже вложил в «красных дьяволов» $200 млн, а до конца 2024 года планируется инвестиция еще в $100 млн. Средства пойдут на улучшение инфраструктуры легендарного стадиона «Олд Траффорд».

С 2005 года «Манчестер Юнайтед» принадлежит американцам Аврааму и Джоэлу Глейзерам, которые купили клуб за $1,34 млрд. Однако братья-бизнесмены так и не пришлись по душе болельщикам — и это несмотря на то, что за время их «правления» команда пять раз побеждала в АПЛ, четырежды становилась обладательницей Кубка английской лиги и шесть раз выигрывала Суперкубок Англии. «Юнайтед» также одержал победу в Лиге чемпионов УЕФА и дважды участвовал в финале этого турнира.

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#футбол
#бизнесмен
#великобритания
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Вяльбе резко раскритиковала сокращение дистанции Гонки Легкова с 50 до 20 км
20 февраля 2024, 19:52

Фото: istockphoto.com/HenrikNorway

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе критически охарактеризовала решение сократить дистанцию Гонки Легкова с 50 км до 20 ради биатлонистов.
«Это лыжные гонки или биатлон? Что это такое? <...> Мы под них ещё и подстраиваемся. 20 км для них обязательно сделают. Никакая мы с биатлонистами не семья. Коллеги — да, но не семья. Биатлонисты ни бегать не умеют, ни стрелять», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru ситуацию Вяльбе.

В этом году Гонка Легкова пройдёт 23-24 февраля в городе Пересвете.

Ранее Елена Вяльбе заявляла, что иностранные спортсмены завидуют российским лыжникам из-за отличных условий, в которых проходят соревнования Спартакиады. Она добавляла, что уровень организации, накал соперничества, показываемые результаты ни в чём не уступают Олимпиаде или Кубку мира.

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#гонки
#соревнования
#биатлон
#спортсмены
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Футболист Деменко объяснил покупку Угальде «Спартаком»
20 февраля 2024, 18:54

Фото: РИА Новости/Александр Ступников

Футболист Максим Деменко высказал мнение о том, что покупка форварда Манфреда Угальде «Спартаком» является имиджевым шагом для клуба.
«Я согласен с тем, что говорит Леонид Федун, и с позицией, что этот трансфер может быть имиджевым моментом. <…> Но я считаю, что любой клуб должен продавать игроков. <…> Стоит ли сейчас в чемпионате России делать такие покупки, как Угальде, чтобы взять чемпионство? Тем более в этом сезоне будет сложно взять чемпионство. Будет сложновато отыграть отрыв», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Деменко.

Отмечается, что покупка Угальде за €13 млн стала второй в истории самых дорогих трансферов «Спартака».

Ранее экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что благодаря трансферной политике ЦСКА не усиливается, а лишь делает такой вид.

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#покупки
#покупка
#футболист
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Озвучена основная проблема российского бобслея
Бобслеист Воевода: «Бобслеем руководят люди, которые к нему никак не относятся»
20 февраля 2024, 18:33

Фото: istockphoto.com/Artur Didyk

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира по бобслею Алексей Воевода высказал мнение о том, что проблема российского бобслея состоит в том, что им руководят люди, далёкие от этого вида спорта.
«К сожалению, сейчас бобслеем руководят люди, которые к нему никак не относятся. Когда во главе Федерации встал Александр Зубков, еще хватало скорости процессов, которые были разогнаны при нас с ним. Когда он занял пост президента Федерации бобслея и скелетона России, началась истерия с отменой любых спортивных мероприятий в РФ», — отметил в беседе с Газета.ру Воевода.

Он подчеркнул, что не считает виновным в ситуации самого Зубкова, однако он высказал мнение о том, что продолжать бороться за турнир было необходимо.

Ранее сообщалось, что 16 лучших гонщиков страны определили в Красногорске победителя личного чемпионата России по мотогонкам на льду, а на стадионе «Зенит» собрались гонщики из Тольятти, Уфы, Шадринска, Каменска-Уральского и Луховиц.

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#мнение
#спорт
#спортсмены
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Тренер Каррера: «Краснодар» — реальный претендент на чемпионство в РПЛ
20 февраля 2024, 17:51

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что «Краснодар» имеет хорошие шансы стать чемпионом в РПЛ.
«Краснодар» имеет хорошие шансы на чемпионство, они реальные претенденты на титул. Да, отрыв не такой уж и большой, но у них сильная команда», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Каррера.

Напомним, после 18 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 38 очками.

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой также выражал уверенность в том, что «Краснодар» сможет стать чемпионом. Кроме того, он хвалил команду, поскольку, по его мнению, команда не просто хорошо шла в этом сезоне, но и сохранила всех лидеров и сильных игроков.

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#спорт
#краснодар
#футбол
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Футболист Пономарев раскритиковал трансферную политику ЦСКА
20 февраля 2024, 17:37

Фото: istockphoto.com/XiXinXing

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что благодаря трансферной политике ЦСКА не усиливается, а лишь делает такой вид.
«Не до конца понимаю трансферную политику ЦСКА: из клуба уходят игроки, а на их место никого нормального не покупают. Айсауи сырой, он не поможет команде прямо сейчас. ЦСКА не усиливается, а лишь делает вид», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Пономарев.

Так, стало известно о переходе полузащитника Сида Ахмеда Айсауи в ЦСКА, стоимость которого составила 250 тыс. евро.

Ранее бывший защитник сборной России Владимир Гранат выразил уверенность в том, что при возможном переходе вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «Барселону» спортсмен потянет уровень команды. Более того, он высказал мнение о том, что Кварацхелия сможет усилить команду.

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#спорт
#мнение
#спортсмен
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