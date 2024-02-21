Подмосковные легкоатлеты завоевали пять наград первенства России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковные спортсмены выиграли две золотые, серебряную и две бронзовые награды на первенстве России по лёгкой атлетике в помещении. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Медаль высшего достоинства в беге на 60 м с барьерами взял Антон Колмыков. На первую ступень пьедестала поднялась Елена Акимова, которой не было равных в беге на 800 м. На дистанции 60 м вторым финишировал Константин Храпов. Подмосковный спортсмен показал время 6,95 секунды, обновив личный рекорд», – говорится в сообщении.Третье место в прыжках в длину заняла Софья Прибиль с результатом 6 м 6 см. В эстафете 4 по 400 м квартет спортсменок из Московской области замкнул тройку призёров. В старте участвовали Александра Морозова, Влада Саула, Елена Акимова и Елизавета Решетова.
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Лора Луганская