В парке имени Лазутиной в Одинцове проведут семейную лыжную гонку TOPSKI FAMILY

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Гонка TOPSKI FAMILY на призы олимпийского чемпиона Александра Панжинского для любителей лыж всех возрастов состоится в воскресенье, 25 февраля, в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцове, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Для участников организуют старты в 16 возрастных категориях на дистанции от 600 метров до пяти километров. Кроме того, будет организован один дополнительный зачёт — семейный», — говорится в сообщении.Гонка начнётся с разминки, которую проведёт сам Александр Панжинский. Для всех спортсменов выступит также группа барабанщиков, которая после разминки отправиться поддерживать участников на старте.
На финише каждый участник получит памятную медаль и угощения, а для победителей приготовлены особые подарки. В программе также различные развлекательные мероприятия и спортивная лотерея.
Регистрация на гонку продолжается, она открыта по ссылке. Планируется, что участниками забегов станут около тысячи человек.
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