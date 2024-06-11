В Солнечногорске прошел международный турнир по боксу

Фото: Евгения Герасимова
В Солнечногорске провели международный турнир по боксу в честь Дня России. Об этом сообщил корреспондент.
В соревнованиях приняли участие около 100 ребят от 9 лет и старше из Белоруссии, Тамбова, Азербайджана, Владимира и Московской области.
По итогам всех схваток в числе лучших оказались восемь спортсменов из Солнечногорска. Победители и призёры соревнований были награждены дипломами, медалями и поясами победителя.
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«Ребята выступают в своих весовых категориях. Каждый бой состоит из трёх раундов. Маленькие ребята — по минуте, юниоры — по полторы минуты, взрослые — три раунда по две минуты. Уровень соревнований высокий, ребята все заряжены, очень хорошо готовились. Бои идут бескомпромиссные, все стараются выкладываться до конца», — поделился главный тренер бойцовского клуба «Кобра» Джей Гулиев.
По итогам всех схваток в числе лучших оказались восемь спортсменов из Солнечногорска. Победители и призёры соревнований были награждены дипломами, медалями и поясами победителя.
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Мира Полтева