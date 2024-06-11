В Подольске состоится матч по футболу в рамках проекта «Выходи во двор»

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В Подольске состоится матч легенд между жителями городского округа и звёздами российского футбола. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Встреча спортсменов состоится 16 июня на стадионе «Весна» в Подольске.
Комментировать весь матч для зрителей будет спортивный журналист и депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.
Традиционно перед началом игры для всех желающий пройдет мастер-класс от легендарных футболистов. Начало программы в 10:00.
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«Игра в Подольске станет уже третьим футбольным противостоянием звёздных игроков с любительскими сборными региона в рамках нового летнего сезона проекта губернатора Московской области «Выходи во двор». Капитан «Легенд футбола» чемпион России и Португалии Дмитрий Аленичев выведет свою команду на поле в боевом составе», — отметили в пресс-службе.
Комментировать весь матч для зрителей будет спортивный журналист и депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.
Традиционно перед началом игры для всех желающий пройдет мастер-класс от легендарных футболистов. Начало программы в 10:00.
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Мира Полтева