В Подмосковье проведут Кубок России по спортивному туризму

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Кубок России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, а также Всероссийские соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях среди юниоров и юниорок от 16 лет до 21 года и юношей и девушек 14-15 лет проведут в районе посёлка имени Цюрупы Воскресенского района Московской области, сообщает пресс-служба Федерации спортивного туризма России.
«Турниры начнутся 3 июля и завершатся спустя пять дней — 8 июля. Соревнования будут проходить ежедневно с девяти утра до шести вечера», — говорится в сообщении.Ожидается, что в турнирах примут участие от 300 до 600 человек, нижняя возрастная граница для участников — 14 лет.
Соревнования будут проводиться в рамках работы по патриотическому воспитанию молодёжи в области гражданской обороны и защиты населения от техногенных и природных чрезвычайных ситуаций.
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