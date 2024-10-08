Представители Подмосковья завоевали медали на фестивале китайских видов спорта

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Семь золотых и одну серебряную медаль завоевали представители Московской области на всероссийском фестивале китайских национальных видов спорта и искусств «Наследие Конфуция», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотые медали соревнований выиграли спортсмены из Коломны в одной из дисциплин ушу — цзитисянму (групповые программы). На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Анастасия Сидякина, Андрей Бойков, Иван Евсеев, Сергей Сергеев, Андрей Пеньков, Наталья Катькова и Вячеслав Просвирнин», — говорится в сообщении.Серебро завоевала Мария Якушина.
Фестиваль проводился 5 октября в Московском дворце ушу, участниками соревнований стали свыше 500 спортсменов из разных регионов России.
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