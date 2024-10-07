Спортсмены из Московской области завоевали четыре медали на соревнованиях по конному спору

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Спортсмены из Подмосковья получили призовые места на соревнованиях по конному спорту, включая чемпионат России, международный фестиваль студенческого конного спорта и первенство Центрального федерального округа, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Герман Сердечнов показал лучшие результаты на лошади Кордетто в трёх дисциплинах: манежной езде, кроссе и конкуре на чемпионате России среди молодых всадников.
Софья Гаврилина и лошадь Зола-07 стали победительницами первенства Центрального федерального округа в лёгком классе 100, а Василиса Маврина и скакун Овод-06 получили бронзовую медаль.
Дарья Новикова и её конь Хенигвайн-09 выиграли золотую медаль в детском классе 90 на фестивале студенческого конного спорта.
Конкурс проходил в Дмитровском городском округе Московской области с 27 по 29 сентября. В турнире приняли участие более 70 спортивных пар «всадник-лошадь», которые стартовали более 300 раз.
Соревнования проводились в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Софья Гаврилина и лошадь Зола-07 стали победительницами первенства Центрального федерального округа в лёгком классе 100, а Василиса Маврина и скакун Овод-06 получили бронзовую медаль.
Дарья Новикова и её конь Хенигвайн-09 выиграли золотую медаль в детском классе 90 на фестивале студенческого конного спорта.
Конкурс проходил в Дмитровском городском округе Московской области с 27 по 29 сентября. В турнире приняли участие более 70 спортивных пар «всадник-лошадь», которые стартовали более 300 раз.
Соревнования проводились в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Дайана Хусинова