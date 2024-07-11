Белоусов выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Тарасенко

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Нападающий «Сибири» Георгий Белоусов заявил, что пребывает в шоке в связи со смертью тренера команды Андрея Тарасенко.
«Андрей Владимирович — это профессионал своего дела, хороший тренер и человек. Я не могу поверить, что так бывает. Выражаю соболезнования родным и близким. Очень жаль. Я в таком шоке», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Белоусов.
Андрей Тарасенко с этого года занимал должность тренера по развитию команды. Его сын нападающий «Детройт Ред Уингз», двукратный обладатель Кубка Стэнли — Владимир Тарасенко.
Ранее стало известно о том, что в возрасте 96 лет умер лучший друг советского барда Владимира Высоцкого и известный золотопромышленник Вадим Туманов.
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