Подмосковные пловцы заняли третье командное место на летней Спартакиаде учащихся

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковные спортсмены завоевали 10 медалей на соревнованиях по плаванию в рамках XII летней Спартакиады учащихся России. Это позволило команде Московской области занять третье место в общекомандном зачёте, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
«В финальный день турнира серебро соревнований девушек 14-15 лет в плавании на 50 м баттерфляем взяла Виктория Миронова. В комбинированной эстафете 4×100 м команда Московской области также завоевала серебряную медаль. В составе сборной выступили Евангелина Шейнина, Виктория Миронова, Виктория Таранникова и Анастасия Зинченко», – отметили в министерстве.Финальные соревнования по плаванию в рамках XII летней Спартакиады учащихся России проходили с 18 по 22 августа в Пензе. У команды Московской области – три золотые, пять серебряных и две бронзовые награды.
XII летняя Спартакиада учащихся России 2024 года проводится по 51 виду спорта. Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская