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Подмосковные пловцы заняли третье командное место на летней Спартакиаде учащихся

22 августа 2024, 15:44
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Подмосковные спортсмены завоевали 10 медалей на соревнованиях по плаванию в рамках XII летней Спартакиады учащихся России. Это позволило команде Московской области занять третье место в общекомандном зачёте, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
«В финальный день турнира серебро соревнований девушек 14-15 лет в плавании на 50 м баттерфляем взяла Виктория Миронова. В комбинированной эстафете 4×100 м команда Московской области также завоевала серебряную медаль. В составе сборной выступили Евангелина Шейнина, Виктория Миронова, Виктория Таранникова и Анастасия Зинченко», – отметили в министерстве.
Финальные соревнования по плаванию в рамках XII летней Спартакиады учащихся России проходили с 18 по 22 августа в Пензе. У команды Московской области – три золотые, пять серебряных и две бронзовые награды.



XII летняя Спартакиада учащихся России 2024 года проводится по 51 виду спорта. Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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В Химках состоялся гала-матч легенд футбольных клубов «ЦСКА» и «Спартак»
22 августа 2024, 13:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Гала-матч легенд футбольных клубов «Спартак» и «ЦСКА» провели на стадионе «Родина» в Химках в рамках турнира «Кубок Игоря Акинфеева», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Наш город часто выбирают площадкой для проведения крупных мероприятий – в том числе спортивных состязаний. Мы приняли международный турнир «Кубок Игоря Акинфеева». Радует, что инициатором этого турнира является губернатор Андрей Воробьёв. В Химках созданы все условия для проведения игры на высшем уровне», — сказал председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.
В товарищеском гала-матче от ЦСКА приняли участие Игорь Аксенов, Алан Дзагоев, Александр Гришин, Алексей Березуцкий, Дмитрий Карсаков, Ролан Гусев, Олег Корнаухов и Владимир Габулов. За «Спартак» на поле вышли Никита Баженов, Александр Филимонов, Константин Головской, Дмитрий Хлестов, Роман Павлюченко, Егор Титов, Александр Самедов и Александр Ширко. Определить победителя в основное время игры не удалось, поэтому матч завершился серией пенальти. В итоге победу одержал «Спартак» со счётом 7:6.

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Подмосковные гребцы завоевали медали чемпионата России по спорту ЛИН
22 августа 2024, 11:21

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области завоевала золотую и серебряную медали в академической гребле на чемпионате России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«На высшую ступень пьедестала поднялся подмосковный экипаж в составе Ирины Костюхиной, Лидии Водневой, Владимира Бирсанова, Людмилы Колесовой и Артёма Кондратьева. Они одержали победу в классе лодок «четвёрка с рулевым» в заплыве на 1500 метров», — говорится в сообщении.
Серебряную медаль в этой дисциплине завоевал второй подмосковный экипаж, в него вошли Юлия Кутузова, Полина Якубенко, Кирилл Кредисов, Елена Поклонова и Вадим Дмитряков.

Турнир проводился в Коломне с 15 по 18 августа, участие в чемпионате приняли спортсмены их шести регионов России.

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Подмосковная студентка завоевала медаль Кубка мира по самбо
22 августа 2024, 10:14

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Нина Сердюк, обучающаяся на факультете физической культуры и спорта Государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) в Коломне, выиграла бронзовую медаль на финальном этапе Кубка мира по самбо, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Нина Сердюк выступала в боевом самбо в весовой категории до 59 килограммов. В одной четвёртой финала она одержала победу над спортсменкой из Казахстана, а в полуфинале проиграла самбистке, представлявшей Узбекистан. По итогам турнира подмосковная спортсменка заняла третью ступень пьедестала почёта», — говорится в сообщении.
Кубок мира по самбо проводился в Кыргызстане, в соревнованиях приняли участие свыше 270 спортсменов из 14 стран, от России на турнир приехали 50 человек, они выиграли 38 медалей.

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#самбо
#кубок мира
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#студент
#спорт
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#московская область
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Широков назвал условие становления ЦСКА классной командой
21 августа 2024, 19:30

Фото: iStock/FOTOKITA

Бывший футболист ЦСКА Роман Широков высказал мнение о том, что команда сможет стать более профессиональной, если найдёт форварда.
«Проблема, и большая — нет форварда. При всем уважении к Мусаеву, это не тот форвард, который нужен. Повторю и то, что говорил: рано убрали Федотова, он не заслуживал увольнения. Проблема была не в тренере, хотя нужно сказать и о том, что Николич классный специалист. Найдут форварда — будет классная команда», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Широков.

Напомним, сейчас команда занимает седьмую строчку в таблице РПЛ.

Ранее бывший футболист «Динамо» Олег Терехин заявил, что сейчас команде необходим ещё один нападающий.

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Терёхин заявил о необходимости нападающего «Динамо»
21 августа 2024, 19:16

Фото: iStock/matimix

Бывший футболист «Динамо» Олег Терехин заявил, что сейчас команде необходим ещё один нападающий.
«Динамо» явно не помешал бы новый форвард, потому что один Тюкавин не справится на протяжении всего сезона. Сильнее ли Тюкавин Кордобы, с которым ему предстоит столкнуться в ближайшем туре РПЛ? Я думаю, что их пока нельзя сравнивать. Тюкавину на данный момент 22 года, а Кордобе уже 31 год. Конечно, у Джона есть преимущество в опыте. Но это два качественных нападающих», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Терехин.

Ранее панамский центральный защитник «Химок» Эдгардо Фаринья рассказал о том, как распределены роли между игроками команда и какая атмосфера царит в коллективе.

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В Химках определили победителя и призёров «Кубка Игоря Акинфеева»
21 августа 2024, 19:06

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Столичная юношеская команда «Локомотив» выиграла ежегодный турнир начинающих звёзд ведущих футбольных академий России «Кубок Игоря Акинфеева. Он завершился» в Химках, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Второе место занял подмосковный «Мастер-Сатурн», а бронзу получили футболисты СШОР «Зенит». Одновременно с соревнованиями прошёл турнир «Кипербол» и «Кибербатл».
«Кубок собрал команды от Калининграда до Владивостока. Прилетели даже спортсмены из Азии и новых регионов России. Это колоссальная радость для детей. В том году обещали, что он будет крутым. Думаю, что дети и зрители убедились в этом. Мы запланировали экскурсии для спортсменов, команды поехали в Кремль и насладились московскими красотами. Ребятам хочу сказать, чтобы они не останавливались, если им нравится заниматься футболом. Они должны поставить себе цель – быть на вершине всегда», – сказал Акинфеев.
Традиционный детский футбольный турнир прошёл в четыре дня на стадионах «Новые Химки» и «Родина». В финал вышли четыре команды – СШОР «Химки», «Мастер-Сатурн», московский «Локомотив» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. За первое место боролись «Мастер-Сатурн» и «Локомотив». Игра закончилось серией пенальти. За третье и четвёртое места конкурировали «Зенит» и «Химки», матч завершился в пользу «Зенита» – 4:0. Награды лучшим командам вручил почётный гость турнира, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

Команды также разыграли между собой «Кубок Кипербола». Чемпионом стал «Локомотив». Ребята обыграли «Аланию» со счётом 3:2. Также в этом году прошли соревнования среди вратарей – кипербатлы.
«Рады, что турнир расширяется. Каждый, кто приехал к нам, – уже победитель. Сегодня – это один из лучших турниров России среди детских команд», – отметил министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абарёнов.
Первый «Кубок Игоря Акинфеева» среди детских футбольных клубов Подмосковья прошёл в 2018 году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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#подмосковье
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Фаринья раскрыл роли игроков в «Химках»
Фаринья: Капитан у нас Хетаг Хосонов
21 августа 2024, 18:59

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Панамский центральный защитник «Химок» Эдгардо Фаринья рассказал о том, как распределены роли между игроками команда и какая атмосфера царит в коллективе.
«Главный шутник у нас Лукас Вера. А так больше всего времени я провожу с Фернандесом, он мой сосед по комнате. С Ориньо тоже хороший контакт. Они общаются по-испански, очень весёлые ребята. Капитан — Хетаг Хосонов. Он должен стараться продвигать команду вперёд и объединять её. Мирзов обычно включает у нас музыку, которая для меня, конечно, в новинку. Я, естественно, ничего не понимаю», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Фаринья.

Ранее российский тренер Игорь Шалимов заявлял, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович уже смог стабилизировать состав и схему команды.

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#спорт
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В Химках прошёл муниципальный чемпионат по водно-моторному спорту
21 августа 2024, 14:53

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

На Канале имени Москвы прошёл чемпионат городского округа Химки по водно-моторному спорту, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Спортсмены соревновались на мотолодках классов PR-3 и PR-4 с двигателями мощностью от 60 до 140 лошадиных сил.
«Результаты и успехи наших спортсменов говорят сами за себя. Желаю ребятам не останавливаться на достигнутом, стремиться к новым победам и свершениям. Мы очень гордимся вами, вы большие молодцы», – сказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.
Весь пьедестал заняли воспитанники мастера спорта России, тренера-преподавателя спортшколы «Интеграл» Владимира Выгузова. Золото завоевал Александр Барменков, серебро – Артемий Половинкин, бронзу – Андрей Панюшкин.

Чемпионат приурочили к важной исторической дате. В рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений» собравшимся рассказали, что в августе 1977 года советский атомный ледокол «Арктика» первым в истории мореплавания достиг Северного полюса.
«На мероприятиях проекта химчане могут узнать много новых и интересных фактов из истории нашей страны, о героях, выдающихся соотечественниках», – рассказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.
Как напомнил депутат Совета депутатов Глеб Демченко, с момента старта патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений» в округе уже провели более 150 мероприятий. Тематические встречи регулярно проходят в парках и скверах, на территории общественных пространств, в домах культуры и школах.

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#химки
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#спорт
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#подмосковье
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#соревнования
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Легкоатлеты Подмосковья завоевали 18 медалей на чемпионате России
21 августа 2024, 09:23

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Пять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате России по лёгкой атлетике, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Высшие награды в копилку подмосковной команды принесли метательница молота Софья Палкина, прыгун в длину Данил Чечела, а также Екатерина Ивонина по итогу забега с препятствиями на 3000 метров, Максим Федяев в забеге на 400 метров и четверо подмосковных бегунов по итогам эстафеты четыре по 400 метров – Максим Федяев, Кирилл Лютов, Дмитрий Разумов и Владимир Лысенко», — говорится в сообщении.
На вторую ступень пьедестала поднялись Мария Ласицкене за прыжки в высоту, Тимур Моргунов за прыжки с шестом, метатель молота Андрей Романов, метатель копья Владислав Панасенков, а также Владимир Лысенко по итогам бега с барьерами на 400 метров и Андрей Лукин в забеге на 200 метров.

Бронзовые медали чемпионата завоевали бегуны Алексей Лаптев, Андрей Сапожников, Андрей Лукин и Иван Афонин в эстафете 4 по 100 метров, метательница молота Елизавета Царёва, метатель диска Александр Добренький, Сергей Дубровский по итогам забега на 1500 метров, Иван Афонин по итогам стометровки, Сергей Шубенков за забег с барьерами на 110 метров и Арсений Елфимов в десятиборье.

В командном зачёте сборная Московской области заняла третье место. Первое место досталось сборной Москвы, второе — команде из Краснодарского края.

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#чемпионат россии
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