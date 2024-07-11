Подмосковные пловцы завоевали четыре медали первенства России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсмены из Московской области завоевали четыре медали первенства России по плаванию среди юниоров и юниорок. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта Подмосковья.
В копилке сборной региона – золото, два серебра и бронза. Так, Дарья Рогожинова финишировала первой на дистанции 200 м баттерфляем среди юниорок 16-18 лет.
Серебряными призёрами стали Анатолий Гусенков на дистанции 200 м комплексным плаванием и Герман Зажирский на 200-метровке баттерфляем.
Бронзу команде принёс Виталий Нечаев, который финишировал третьим на дистанции 200 м баттерфляем.
Первенство России проходит с 8 по 12 июля в Обнинске Калужской области. В этом году в нём участвуют 920 спортсменов из 60 регионов. На соревнованиях разыграют 42 комплекта наград.
Как отметили в министерстве, турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Серебряными призёрами стали Анатолий Гусенков на дистанции 200 м комплексным плаванием и Герман Зажирский на 200-метровке баттерфляем.
Бронзу команде принёс Виталий Нечаев, который финишировал третьим на дистанции 200 м баттерфляем.
Первенство России проходит с 8 по 12 июля в Обнинске Калужской области. В этом году в нём участвуют 920 спортсменов из 60 регионов. На соревнованиях разыграют 42 комплекта наград.
Как отметили в министерстве, турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская