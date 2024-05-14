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Подмосковные регбистки завоевали медали всероссийского турнира и первенства страны

14 мая 2024, 11:42
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали команды из Московской области на всероссийском «Весеннем турнире» по регби среди девочек до 15 лет и первенстве России среди девушек до 18 лет, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Победу на «Весеннем турнире» одержали спортсменки из Долгопрудного. В финальном матче «Долгопрудненские соколы» одержали победу над командой «Красный Яр» с разгромным счётом 25:5. Бронзу «Весеннего турнира» также завоевала подмосковная команда, представлявшая областную Спортшколу олимпийского резерва по игровым видам спорта», — говорится в сообщении.
Серебряную медаль завоевали спортсменки из Подмосковья на первенстве России по регби-7. В финальном матче их обыграла команда из Пензенской области.



Соревнования проводились на столичном стадионе «Фили».

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#регби
#спорт
#медали
#минспорта мо
В Подмосковье пройдут всероссийские соревнования «Золотая шайба»
14 мая 2024, 11:08

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Химках состоится суперфинал легендарного турнира «Золотая шайба». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Финал соревнований будут проходить с 16 по 19 мая в городском округе Химки в учебно-тренировочном центре «Новогорск».

В турнире примут участие порядка 272 юных хоккеиста в 16 командах четырех возрастных групп.

«В возрастной группе 2007–2008 гг. р. сыграют команды из Сахалина, Архангельска, Татарстана и Ярославля. Среди спортсменов 2009-2010 г. р. будут бороться клубы Сахалина, Калининграда,Нижнего Новгорода и Ярославля. Среди хоккеистов 2011–2012 гг. р. за призовые места поборются представители республик Крым и Коми, Московской области и республики Татарстан. Возрастную группу 2013–2014 гг. р. представят клубы из Новосибирска, ХМАО — Югра, Мурманской и Владимирской областей», — поделились в министерстве.

Турнир «Золотая шайба» проводится с 8 декабря 1964 года.

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#подмосковье
#хоккей
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#крым
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#татарстан
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Экс-глава «Зенита» Туфрин рекомендовал Семаку «перезапустить» карьеру
13 мая 2024, 18:22

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин заявил, что тренеру команды Сергея Семака можно «перезапустить» карьеру.
Он отметил, что замены ему в самой команде на сегодняшний день нет.

«Семаку сейчас непросто в «Зените», его даже жалко. При этом ему, на мой взгляд, всё равно там нет альтернативы. Из российских тренеров я никого вижу, кто мог бы заменить Семака, из зарубежных сюда никто не поедет. Другое дело, что Семаку надо «перезапустить» карьеру. И поменять тренерский штаб. Они там все устали друг от друга. Нет свежих идей», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Туфрин.

Специалист отметил ухудшение игры футболистов команды. По его мнению, Вендел и Клаудиньо могут покинуть «Зенит», что будет верным решением, поскольку у спортсменов на данный момент нет мотивации.

Ранее бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов заявлял, что команда стала скучающей, в том числе, из-за отсутствия международных соревнований.

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#спорт
#игры
#тренер
#футбол
#клуб
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«Рейтинг Букмекеров» представит аналитический отчёт в формате Talk Stream
13 мая 2024, 18:08

Фото: iStock/Tippapatt

Информационно-аналитический портал «Рейтинг Букмекеров» впервые представит статистику в формате Talk Stream 16 мая.
Среди тем, которые будут затронуты в отчёте — основные показатели букмекерского рынка РФ за 2023 год, новые тренды в сегментах ставок на спорт, изменения в портрете игрока, проблемы и пути развития букмекерской отрасли, а также новые изменения в законодательстве и их влияние на рынок ставок. Как передаёт «РБ Спорт», спикерами на мероприятии выступят основатель информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» Паруйр Шахбазян, председатель подкомитета ТПП РФ по букмекерской деятельности и тотализаторам Николай Оганезов, CEO PARI Руслан Медведь.

Ранее отчёт исследовательской компании Admetrix показал, что рынок наружной рекламы в России по итогам 2023 года вырос на 45%, достигнув объема в 48,8 млрд руб.

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#спорт
#рынок
#статистика
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Клуб «Химки» завоевал серебряные медали баскетбольной Суперлиги
13 мая 2024, 16:13

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» взял серебряные награды чемпионата России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В четвёртой встрече финальной серии химчане уступили владивостокскому «Динамо» со счётом 79:84. Общий счёт заключительной серии чемпионата страны стал 3:1 в пользу динамовцев. При этом игроки БК «Химки» Илья Карпенков и Фёдор Ключников вошли в символическую сборную Суперлиги-2024», – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что в полуфинальной серии подмосковная команда одержала три победы над «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга, а в четвертьфинале со счётом в серии 3:1 обыграла «Купол-Родники» из Ижевска.

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#московская область
#минспорт мо
#награды
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Подмосковные юниоры завоевали 13 медалей первенства России по боксу
13 мая 2024, 16:12

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, две серебряные и десять бронзовых медалей завоевали подмосковные спортсмены на первенстве России по боксу среди юниорок 17-18 лет и 19-22 лет и юниоров 17-18 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Золотую медаль подмосковной сборной принесла спортсменка из Электростали Дарья Панова, выступавшая в весовой категории до 75 килограммов среди юниорок 19-22 лет. Серебро в той же возрастной группе выиграла Полина Спирина из Домодедова в весовой категории до 54 килограммов», — говорится в сообщении.
Вторую серебряную медаль в копилку Подмосковья положила ещё одна представительница Домодедова — Арина Варсанян. Она соревновалась в возрастной группе 17-18 лет в весовой категории до 60 килограммов.

Бронзовые медали завоевали подмосковные спортсменки Дарья Калачева, Анастасия Дергачева, Алина Ветчинина, Дарья Плоцына, Ульяна Шакалова, Кристина Невмянова, Ангелина Ротань и Кира Леонова, а также боксёры Арсений Жильцов и Давид Баланов.

Соревнования проводились во Владикавказе.

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#бокс
#медали
#первенство
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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье установили 11 рекордов России и мира по буксировке тяжёлой техники
13 мая 2024, 15:40

Фото: Ирина Мальцева

В Балашихе атлеты установили 11 рекордов России и мира по буксировке тяжёлой техники. Об этом сообщил корреспондент.
Соревнования прошли на Пригородной улице микрорайона Саввино городского округа Балашиха.

Юные и опытные богатыри в одиночку и парами сдвигали с места спецтехнику, общий вес которой составил почти 80 тонн. Шоу рекордов состоялось в честь Дня Победы под эгидой спортивного патриотически-богатырского движения «Дружина» во главе с Романом «Коловратом» Новиковым и проекта «Baby Strong».

«Рекорд России установила на шоу-турнире их самая юная подопечная — 10-летняя Варвара Вышлова. Она протянула ГАЗель весом 3 тонны способом трак-пул. Это её первые соревнования, на которых спортсменка сразу поставила рекорд. Рекордсмена Роман Вышлов на этом турнире установил очередной рекорд России и мира и способом трак-пул протянул 60 тонн. За установку рекордов атлетам вручили пояса, сертификаты, дипломы и медали. Самым старшим участником богатырского шоу стал 66-летний Серж Геворкян. Он в одиночку установил рекорд России и мира по буксировке спецтехники весом 60 тонн», — поделились корреспондент.

По итогам соревнований был установлен абсолютный рекорд мира, шесть рекордов России и мира, а также четыре рекорда России.

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#рекорд
#балашиха
#медали
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Воскресенская самбистка стала призёром чемпионата Европы
13 мая 2024, 13:10

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковная спортсменка Нина Сердюк завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по самбо в Сербии. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Представительница Воскресенска в составе сборной России выступила в дисциплине «боевое самбо». По итогам соревновательного дня она заняла третью ступень пьедестала в весовой категории до 59 кг. В полуфинале главного континентального старта года Сердюк уступила другой россиянке Елизавете Лапаевой. Чемпионкой в этой категории стала румынка Кристина Бондарь», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, на нынешнем чемпионате Европы впервые в истории медали в дисциплине «боевое самбо» разыгрывались среди женщин.

Чемпионат и первенство Европы по боевому и спортивному самбо прошёл в сербском городе Нови Сад с 9 по 12 мая. В турнире участвовали более 350 спортсменов из 28 стран.

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Щёлковский «Спартак» стартовал в областном футбольном первенстве с двух побед
13 мая 2024, 11:51

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Щёлковский футбольный клуб «Спартак» успешно стартовал в первенстве Московской области 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В первых двух турах команда одержала убедительные победы над опытными соперниками – клубами «Тонар-Губино» из Орехово-Зуева со счётом 5:2 и «Олимп» из Фрязина с результатом 6:2.
«Спорт – важнейшая часть жизни округа и один из национальных приоритетов. Футбол в Щёлкове во все времена был народной игрой. Сейчас главная команда округа переживает второе рождение. Следим за успехами наших спортсменов, стараемся оказать всю необходимую поддержку и активно готовим инфраструктуру к летним праздникам футбола в округе», – сказал глава муниципалитета Андрей Булгаков.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Как отметили в пресс-службе, в нынешнем составе «Спартака» собраны воспитанники щёлковского футбола, которые ещё в прошлом сезоне выступали на юношеском уровне.

Особо там отметили игру форварда «Спартака» Павла Смияна. На старте первенства воспитанник ДЮСШ «Спартак Щёлково» забил уже пять мячей.

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#первенство
#московская область
#подмосковье
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Подмосковные спортсмены выиграли медали на турнирах по маунтинбайку
13 мая 2024, 11:46

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Четыре медали завоевали подмосковные спортсмены на международных и всероссийских соревнованиях по маунтинбайку. Об сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Международные и всероссийские соревнования, посвященные старшему тренеру по велосипедному спорту Игорю Герасимову прошли 12 мая в деревне Юкки Ленинградской области.

«В возрастной группе юноши 13-14 лет золотую медаль завоевал Алексей Гиманов. Серебряным призером среди юношей в возрастной группе 15-16 лет стал Кирилл Серяков. В международных соревнованиях среди мужчин и женщин спортсмены Александра Ушакова и Даниил Осипов также завоевали серебряные медали», — подчеркнули в пресс-службе.

По итогам двух турниров на счету подмосковных спортсменов одна золотая и три серебряные медали.

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#спорт
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