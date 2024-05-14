Подмосковные регбистки завоевали медали всероссийского турнира и первенства страны

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали команды из Московской области на всероссийском «Весеннем турнире» по регби среди девочек до 15 лет и первенстве России среди девушек до 18 лет, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Победу на «Весеннем турнире» одержали спортсменки из Долгопрудного. В финальном матче «Долгопрудненские соколы» одержали победу над командой «Красный Яр» с разгромным счётом 25:5. Бронзу «Весеннего турнира» также завоевала подмосковная команда, представлявшая областную Спортшколу олимпийского резерва по игровым видам спорта», — говорится в сообщении.Серебряную медаль завоевали спортсменки из Подмосковья на первенстве России по регби-7. В финальном матче их обыграла команда из Пензенской области.
Соревнования проводились на столичном стадионе «Фили».
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