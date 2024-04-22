Подмосковные регбистки завоевали серебро пятого тура чемпионата России

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Регбистки клуба «ВВА-Подмосковье» стали серебряными призёрами пятого тура чемпионата России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Пятый тур чемпионата России по регби-7 среди женских команд проходил 20 и 21 апреля в Ростове на Дону на стадионе «СКА».
Стоит отметить, что лучшим игроком команды Московской области была признана Диана Логинова.
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«В четвертьфинале клуб из Московской областивыграл у казанского «Зиланту» со счетом 39:5. В полуфинальной встрече «ВВА-Подмосковье» одолел «Кубань» с разрывом в три очка. В финальной игре соперниками подмосковного клуба стала команда ЦСКА. Матч завершился со счетом 10:7 в пользу московского коллектива и команда «ВВА-Подмосковье» заняла второе место », — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что лучшим игроком команды Московской области была признана Диана Логинова.
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Мира Полтева