Подмосковные росгвардейцы стали участниками «Наследники Победы» на Байконуре

«Третий год подряд наша команда принимает участие в соревнованиях, посвященных Дню Победы. Участие в подобных мероприятиях — это не только возможность поделиться своими знаниями и опытом с молодежью, но и напомнить о важности сохранения исторической памяти, воспитание патриотизма и готовности защищать свою Родину», — поделился начальник ОВО на комплексе «Байконур» Главного управления Росгвардии по Московской области майор полиции Юрий Скоромников.
Стоит отметить, что в рамках игры сотрудники преодолели ров глубиной два метра, забор и разрушенный мост, а также продемонстрировали свои умения в неполной сборке и разборке автомата Калашникова.
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