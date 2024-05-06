В Подмосковье прошел забег по пересечённой местности «Одинцово Trail»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Свыше 1400 человек приняли участие в забеге по пересечённой местности в Одинцове. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Забег прошел в парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Для участников перед стартом выступали творческие коллективы с праздничной концертной программой.
Стоит отметить, что каждый участник, добежавший до финиша получил медаль и сувенирную продукцию от партнеров мероприятия.
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«На старт вышло более 1400 любителей бега. Участники соревнований преодолевали дистанции в 1, 5, 10 и 20 километров на выбор. Победители забегов определялись в восьми возрастных категориях. В самой младшей группе выступали юные бегуны от 6 до 9 лет. Беговые маршруты пролегали по живописному Одинцовскому парку, где участники также смогли насладиться природой и спортивно провести майские праздники», — подчеркнули в пресс-службе.
Стоит отметить, что каждый участник, добежавший до финиша получил медаль и сувенирную продукцию от партнеров мероприятия.
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Мира Полтева