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Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» выиграл второй матч в сезоне у московского «Динамо»

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

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Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» одержал победу над московским «Динамо» в рамках девятнадцатого тура чемпионата России среди женских команд Суперлиги, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«В непростой борьбе на домашней арене одержана победа со счетом 3:1. Поздравляю, так держать!» — отметил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.
Матч состоялся в Одинцово и завершился победой хозяев со счётом 3:1 (25:23, 19:25, 25:19, 26:24). В настоящее время команда «Заречье-Одинцово», имея 13 побед и 6 поражений, занимает четвёртое место в турнирной таблице женской Суперлиги по волейболу.



«Второй раз за сезон мы встречаемся с чемпионками России сезона 2022/23, и второй раз доказываем, что мы — сильнее», — прокомментировал депутат Государственной думы РФ Сергей Колунов.

До конца женского чемпионата России по волейболу осталось провести семь игр. Подмосковный клуб «Заречье-Одинцово» проведёт ближайший матч 23 января в Санкт-Петербурге против команды «Ленинградка».

Суперлига по волейболу проходит в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта.

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Первый в году матч «Легенд хоккея» собрал в Подольске рекордное число болельщиков
20 января 2025, 10:32

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Первый в году матч команды «Легенды хоккея» в Подмосковье объединил более 6 тыс. болельщиков, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области. Прославленные спортсмены сыграли с любительской сборной жителей Подольска.
«Мы выкатились на лёд, а нас встретил полный стадион болельщиков, все места заняты. Что может радовать больше, чем такая атмосфера на арене? Хочется поблагодарить Андрея Юрьевича Воробьёва за этот проект. Он позволяет нам всем объединиться в это непростое время, почувствовать надёжное плечо друга. Для всех нас это большой праздник», – поделился капитан «Легенд хоккея», двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Игра состоялась в рамках четвёртого зимнего сезона проекта губернатора Московской области «Выходи во двор». По традиции матчи проходят в хоккейных коробках под открытым небом, но из-за погодных условий игру в Подольске провели в ледовом дворце «Витязь». Это позволило достичь рекорда посещаемости за всё время существования проекта.
«6 тыс. зрителей стали свидетелями яркого и эмоционального матча наших легенд с жителями Подмосковья на арене «Витязь» в Подольске. Спасибо хоккеистам, артистам и всем болельщикам за настоящий праздник хоккея», – сказал министр спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
Основное время противостояния завершилось со счётом 4:4. Сборной подольчан удалось забросить шайбу благодаря стремительному натиску после замены вратаря на полевого игрока. В серии послематчевых буллитов хозяева площадки оказались сильнее мэтров хоккея, реализовав две попытки – 2:0.

Вместе с Фетисовым на лёд арены «Витязь» вышли такие прославленные хоккеисты, как Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев, Александр Гуськов, Андрей Коваленко, а также двукратные обладатели Кубка Гагарина Сергей Коньков и Рафаэль Батыршин.

К игрокам присоединились артисты театра и кино Иван Мулин, Тимур Ефременков, а также солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

«Жаль, что проиграли, но соперники были великолепны. Когда я рос, такого не было. Мы сами каждую зиму заливали хоккейную площадку в обычном дворе. А ведь чемпионы выходят именно из дворов», – рассказал Андреев.
Руководил игрой звёздных хоккеистов двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев. А телеведущая Наталья Кларк заняла место на тренерском мостике команды жителей.

В состав сборной Подольска вошли глава округа Григорий Артамонов, ветераны и воспитанники местной школы хоккея, военнослужащие, участники СВО. Комментировал матч спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Перед началом гала-матча Коньков и Батыршин провели мастер-класс для юных хоккеистов городского округа, в ходе которого поделились секретами хоккейного мастерства.

По данным министерства, с момента старта проекта «Выходи во двор» команда «Легенды хоккея» провела более 30 матчей с любительскими коллективами из различных городских округов Подмосковья. Игры суммарно собрали более 50 тыс. болельщиков.

Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Подмосковная команда победила на чемпионате России по фоновой ходьбе
20 января 2025, 10:01

Фото: пресс-служба администрации г.о. Коломна

Победу на чемпионате России по фоновой ходьбе «Человек идущий — 2024» в категории «Северная ходьба» одержала команда Коломенского завода, сообщает пресс-служба администрации городского округа Коломна.
«Чемпионат проводился в течение месяца. Победитель определялся по рейтингу, который рассчитывался как сумма среднеарифметического количества шагов всех участников команды за день соревнований. При этом в зачет шло не больше 25 тысяч шагов в день», — говорится в сообщении.
В команде Коломенского завода состояло 17 человек, в среднем каждый из них сделал 659 652 шага.

Всего в чемпионате приняли участи 3 тысяч команд из 80 российских регионов. Все вместе они сделали более 50 млрд шагов, что составляет свыше 38 млн километров.

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#победа
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Спортсменка из Подмосковья выиграла две золотые медали на этапах Кубка России по фристайлу
20 января 2025, 09:43

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Горнолыжница из Московской области Анастасия Илюхина выиграла две золотые медали на этапах Кубка России по фристайлу, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
На соревнованиях среди женщин в дисциплине «парный могул» спортсменка из Подмосковья заняла первое место. Серебряную и бронзовую медали получили представительницы Пермского края.

В турнире принимали участие 36 спортсменов: из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Московской, Томской областей, Пермского и Красноярского краёв.

С 14 по 19 января 2025 года на территории СТК «Горный воздух» в городе Южно-Сахалинск (Сахалинская область) прошли этапы Кубка России по фристайлу в дисциплинах «могул» и «парный могул». Мероприятие было организовано в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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#подмосковье
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Перед инаугурацией Трамп назвал хоккеиста Овечкина великим игроком
20 января 2025, 05:29

Фото: iStock/vchal

В своей речи перед сторонниками в Вашингтоне избранный президент США Дональд Трамп назвал российского хоккеиста Александра Овечкина великим игроком. Об этом пишут РИА Новости.
«Я бы хотел поблагодарить владельцев этой арены… Их команда сейчас в отличном положении, и Овечкин отличный игрок, правда», — заявил Трамп.

В частности президент хвалил арену Capital One Arena, являющейся домашней для команды Washington Capitals, за которую выступает Овечкин. Митинг сторонников Трампа проводился как раз в данном спортивно-развлекательном комплексе.

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Боснийский футболист Башич рассказал, что его раздражает в России
Боснийский футболист Башич: В России не нравится только курс евро
18 января 2025, 18:09

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Несмотря на международную изоляцию отечественного футбола, в Россию едут играть не только бразильцы «за длинным рублём», но и мировые звёзды уровня боснийца Миралема Пьянича. Его соотечественник из «Оренбурга» Иван Башич заметил, что здесь его просто «раздражает» только курс евро.
В разговоре с изданием «РБ Спорт» 22-летний полузащитник подчеркнул, что ему всё нравится и в клубе, и в стране. Все условия контракта выполняются, его ничего не отвлекает в быту, позволяя полностью сосредоточиться на футболе. На вопрос корреспондента, отслеживает ли он курс евро к рублю, Иван ответил утвердительно.

При этом босниец посмеялся, но, став серьёзным, отметил, что раньше он отправлял деньги через «Райффайзен Банк», но уже несколько месяцев не может этого делать. Теперь их можно посылать только через ВТБ, но в страны Евросоюза. Для этого футболисту придётся открывать счёт в Хорватии.

«Это немного раздражает, но я понимаю, что за один день ничего не изменится», — говорит Башич.

Для игрока ситуация несколько осложняется тем, что зарплату он получает в рублях. В целом спортсмен смотрит на всё философски: он умеет играть и получает за это деньги, а уж как отправить их семье, способ найдётся.

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Тренер Магомедов: нельзя исключать победу Царукяна в бою с Махачевым
17 января 2025, 23:57

Фото: iStock/Stanislav Chegleev

Российский тренер Сухраб Магомедов заявил, что нельзя исключать победу Армана Царукяна в бою с Исламом Махачевым. Однако, по его мнению, фаворитом в поединке остается дагестанец.
«Царукян хороший спортсмен. Очень дисциплинированный. Все делает то, что говорит сам и говорят ему в плане режима тренировок и распорядка дня. Но и Ислам такой же. Два сильных бойца. В поединке может быть что угодно. Нельзя исключать победу одного или другого», — поделился он в интервью MMA.Metaratings.ru.
Магомедов еще раз подчеркнул, что не стоит утверждать ничего однозначного касательно исхода поединка. Он добавил, что ждет техничный и зрелищный бой, но ставку делает на Махачева.

Напомним, поединок Махачева и Царукяна пройдет на турнире UFC 311, который состоится в ночь на воскресенье, 19 января. На счету дагестанца 26 побед и одно поражение, у армянина — 22 победы и 3 поражения.

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Стало известно, кто близок к уходу из «Торпедо»
Футболисты Корян и Камара могут покинуть московский ФК «Торпедо»
17 января 2025, 23:53

Фото: istockphoto/Pixfly

Московский ФК «Торпедо» сообщило нападающему Аршаку Коряну, что намерен прекратить с ним сотрудничество, та же судьба может ждать и малийца Мамаду Камара. Об этом стало известно Metaratings.ru.
«С приходом бразильца Алессона и колумбийца Эстивена Гусмана «автозаводцы» не вписываются в лимит на легионеров — их уже пятеро при четырех разрешенных в Первой лиге», — пишет портал.
Отмечается, что Коряном заинтересовался армянский «Урарту», однако футболист не решается дать положительный ответ, так как хочет играть именно в российском чемпионате.

Напомним, по завершению первой части сезона «Торпедо» занял второе место с 43 баллами в турнирной таблице Первой лиги, отставая от «Балтики» на два очка.

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Двалишвили назвали Хабибом в плане напора
Тренер Магомедов назвал Хабибом в плане напора бойца Двалишвили
17 января 2025, 23:48

Фото: iStock/maria zheleznova

Российский тренер Сухраб Магомедов назвал Хабибом в плане напора бойца Мераба Двалишвили, а его следующего оппонента Умара Нурмагомедова — фаворитом боя. Также он оценил сильные и слабые стороны бойцов.
«Двалишвили берет не только напором. Он и держит удары. Крепкий парень. Не было такого, чтобы он сломался физически или ментально. Но Умар, конечно, техничнее в плане грэпплинга. У Мераба есть хорошая защита от партера и в стойке. У Нурмагомедова есть хорошая стойка, но без разового нокаутирующего удара с руки», — поделился мнением Магомедов в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, поединок Нурмагомедова с Двалишвили станет титульным в легчайшем весе на турнире UFC 311 и пройдет в ночь на воскресенье, 19 января. На счету первого бойца 18 побед, второго — 18 побед и 4 поражения.

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Подмосковная теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/8 финала Australian Open
17 января 2025, 22:25

Фото: РИА Новости / Илья Наймушин

Выступающая за Московскую область Мирра Андреева пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«В матче второго круга 15-я ракетка мира обыграла Магдалену Френх из Польши. Встреча продолжалась 1 час 57 минут и завершилась со счётом 6:2, 1:6, 6:2. Теперь подмосковная спортсменка встретится с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко, которая является действующей победительницей соревнований», – рассказали в ведомстве.
Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января на корте «Мельбурн Парк Арены». Эти соревнования – первый в новом году турнир Большого шлема.

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