Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» выиграл второй матч в сезоне у московского «Динамо»

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» одержал победу над московским «Динамо» в рамках девятнадцатого тура чемпионата России среди женских команд Суперлиги, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«В непростой борьбе на домашней арене одержана победа со счетом 3:1. Поздравляю, так держать!» — отметил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.
Матч состоялся в Одинцово и завершился победой хозяев со счётом 3:1 (25:23, 19:25, 25:19, 26:24). В настоящее время команда «Заречье-Одинцово», имея 13 побед и 6 поражений, занимает четвёртое место в турнирной таблице женской Суперлиги по волейболу.
«Второй раз за сезон мы встречаемся с чемпионками России сезона 2022/23, и второй раз доказываем, что мы — сильнее», — прокомментировал депутат Государственной думы РФ Сергей Колунов.
До конца женского чемпионата России по волейболу осталось провести семь игр. Подмосковный клуб «Заречье-Одинцово» проведёт ближайший матч 23 января в Санкт-Петербурге против команды «Ленинградка».
Суперлига по волейболу проходит в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта.
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