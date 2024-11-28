Подмосковные саночники завоевали семь медалей Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Сборная Московской области завоевала семь медалей Кубка России по санному спорту. У спортсменов региона - золотая, четыре серебряные и две бронзовые награды, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«В соревнованиях женщин на двухместных санях тандем Виктории Демченко и Олеси Михайленко из Красноярска показал лучший результат. Дарья Пересторонина и Мария Посельская на том же старте стали бронзовыми призёрами. В женском спринте на двухместных санях Пересторонина и Посельская завоевали серебро. В одиночном спринте Дарья Олесик стала серебряным призёром. Ещё одно серебро – у неё же старте на одноместных санях среди женщин», – отметили в пресс-службе.В командной эстафете саночники из Московской области Олесик, Павел Репилов, Кирилл Виниченко и Вадим Виноградов завоевали серебряные медали. В микст-эстафете команда в составе Винниченко, Виноградова, Пересторониной и Посельской завоевала бронзу.
Кубок России по санному спорту проходил в Сочи в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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