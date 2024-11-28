Подмосковный пловец Степанов выиграл медаль чемпионата России

23-летний уругвайский защитник «Динамо» Николас Маричаль заявил, что его клуб готов к борьбе за чемпионский титул не только в Российской Премьер-Лиге, но и в Кубке России по футболу. По его словам, состав команды уже позволяет стремиться к таким высотам.