Подмосковный пловец Степанов выиграл медаль чемпионата России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Серебряную медаль чемпионата России по плаванию завоевал спортсмен из Московской области Александр Степанов, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Александр Степанов поднялся на вторую ступень пьедестала почета по итогам заплыва на 1500 м вольным стилем среди мужчин. Золотую медаль завоевал представитель Санкт-Петербурга, а бронзовую — пловец из Ростовской области», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что медаль, завоёванная Александром Степановым, стала пятой для сборной Московской области на чемпионате России. Ранее ещё один представитель Подмосковья Роман Акимов взял золото на дистанции 200 м вольным стилем и серебро в заплыве на 400 м вольным стилем, а Дарья Рогожинова выиграла две бронзовые награды: в женском заплыве 200 м баттерфляем и в комплексном плавании на 400 метров.
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