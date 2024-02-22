В Подмосковье состоится последний зимний старт международной серии Swimcup

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Последний зимний старт международной серии Swimcup по плаванию в бассейне на длинные и спринтерские дистанции пройдёт в бассейне «Сатурн» в Раменском городском округе в воскресенье, 25 февраля, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В программу спортивного мероприятия войдут индивидуальные заплывы на 50 и 100 метров вольным стилем, брассом, на спине и баттерфляем. Ожидается, что участие в соревнованиях примут около 400 профессиональных спортсменов и любителей в возрасте от 8 лет», — отмечается в сообщении.Гостем спортивного праздника станет титулованный пловец, призёр Олимпийских игр 2016 года, чемпион Европы и мира, заслуженный мастер спорта России Антон Чулков. Он будет раздавать автографы всем желающим.
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