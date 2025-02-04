Подмосковный сноубордист Томин завоевал две медали IV этапа Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две серебряные медали завоевал спортсмен из Московской области Арсений Томин на четвёртом этапе Кубка России по сноуборду, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Одну серебряную медаль Арсений Томин завоевал в дисциплине «сноуборд-кросс». На высшую ступень пьедестала в этом соревновании поднялся представитель Красноярского края Александр Атылин, бронзовая награда досталась Даниилу Дильману из Новосибирской области», — говорится в сообщении.Вторую серебряную медаль Арсений Томин выиграл в дисциплине «сноуборд-кросс-группа-смешанная», в которой выступал вместе представительницей Магаданской области Кристиной Паршиной. Золото в этой дисциплине взяли Александр Атылин и Кристина Пауль, а замкнули тройку лидеров Илья Соколов и Софья Соколова из Ленинградской области.
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