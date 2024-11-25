Подмосковные синхронистки выиграли две медали Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две серебряные медали завоевали представительницы Московской области на Кубке России по синхронному плаванию, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Синхронистка из Московской области Валерия Плеханова выиграла серебро в дисциплине «соло» (техническая программа), её результат составил 306,400. Ещё одну серебряную медаль подмосковная сборная завоевала в дисциплине «акробатическая группа», — говорится в сообщении.В составе сборной Московской области выступали спортсменки из подмосковного Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, Училища олимпийского резерва № 4 и спортшколы по водным видам спорта.
Кубок России по синхронному плаванию проводился с 20 по 23 ноября в Калининграде, в турнире приняли участие 250 спортсменов из 12 российских регионов.
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