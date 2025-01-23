В первенстве Московской области приняли участие более 600 юных дзюдоистов

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Свыше 600 юных спортсменов из 34 команд приняли участие в первенстве Московской области по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. Оно состоялось в Орехово-Зуевском городском округе, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Схватки проводились в 19 весовых категориях.
Турнир одним из первых в Московской области проводился по новым правилам, вступившим в силу с 1 января.
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«Чемпионы и призёры турнира будут отобраны на первенство Центрального федерального округа. Воспитание характера, силы воли, ловкости - хороший вектор и для здорового образа жизни, и для спорта», – отметил президент федерации дзюдо Московской области Олег Борисов.
Турнир одним из первых в Московской области проводился по новым правилам, вступившим в силу с 1 января.
«Вернули старую оценку «юко». Она сейчас действует. Эти соревнования проходят по новым правилам. Они первые в этом году. Для судей и для молодых судей это нововведение, – прекрасный опыт. Также разрешили выходы за татами. Больше разрешили бороться, брать нетрадиционные захваты. Сейчас мы больше смотрим на борьбу, нежели стараемся наказать спортсмена», – оценил судья первой категории Максим Сергачёв.Первенство проводилось во дворце спорта «Молодёжный» города Куровское. 21 февраля там также состоятся чемпионат и первенство России по дзюдо в дисциплине «ката».
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Лора Луганская