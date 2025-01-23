Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ В первенстве Московской области приняли участие более 600 юных дзюдоистов

В первенстве Московской области приняли участие более 600 юных дзюдоистов

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Оригинал
Свыше 600 юных спортсменов из 34 команд приняли участие в первенстве Московской области по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. Оно состоялось в Орехово-Зуевском городском округе, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Схватки проводились в 19 весовых категориях.
«Чемпионы и призёры турнира будут отобраны на первенство Центрального федерального округа. Воспитание характера, силы воли, ловкости - хороший вектор и для здорового образа жизни, и для спорта», – отметил президент федерации дзюдо Московской области Олег Борисов.


Турнир одним из первых в Московской области проводился по новым правилам, вступившим в силу с 1 января.
«Вернули старую оценку «юко». Она сейчас действует. Эти соревнования проходят по новым правилам. Они первые в этом году. Для судей и для молодых судей это нововведение, – прекрасный опыт. Также разрешили выходы за татами. Больше разрешили бороться, брать нетрадиционные захваты. Сейчас мы больше смотрим на борьбу, нежели стараемся наказать спортсмена», – оценил судья первой категории Максим Сергачёв.
Первенство проводилось во дворце спорта «Молодёжный» города Куровское. 21 февраля там также состоятся чемпионат и первенство России по дзюдо в дисциплине «ката».

Читайте также:

Баскетбольный клуб «Химки» прошёл в «Финал четырёх» Кубка России

Волейбольная сборная из Московской области стала финалистом первенства России

Подмосковные теннисистки Шнайдер и Андреева вышли полуфинал Australian Open
#спорт
#минспорт мо
#подмосковье
#московская область
#орехово-зуево
#дети
#первенство
#турнир
#дзюдо
Разошлась с мужем из-за СВО и раскрыла страшную болезнь: что стало с фигуристкой Юлией Липницкой
23 января 2025, 11:10

Юлия Липницкая (Фото: kremlin.ru)

Российская фигуристка Юлия Липницкая стала самой юной олимпийской чемпионкой в истории фигурного катания. Ей было 15 лет, когда она выиграла в командном турнире на Олимпийских играх в 2014 году в Сочи. С победой спортсменку лично поздравил российский лидер Владимир Путин.
О Липницкой писали в зарубежных СМИ, ее в письме даже поблагодарил американский режиссер Стивен Спилберг — за выбор образа для программы, выполненной в стиле его кинокартины «Список Шиндлера». Несмотря на такой громкий успех, через три года карьера спортсменки завершилась. Почему Липницкая приняла решение уйти из спорта, как она боролась с анорексией и чем она занимается сегодня — в материале «Радио 1».

Липницкая предрекла свое будущее в юном возрасте


Будущая олимпийская чемпионка родилась 5 июня в 1998 году в Екатеринбурге. Ее мама — Даниела — воспитывала дочку одна, отец ушел из семьи еще до рождения девочки. Тяга к спорту появились у Юли еще в юном возрасте. Тогда Даниела записала дочь в секцию по фигурному катанию, чтобы ее энергия уходила в нужное русло, однако в то время мама девочки и не подозревала, что обычные занятия приведут к такому результату.

«Много было каких-то связанных с Олимпиадой ассоциаций с самого детства. Например, когда я была маленькая, то фамилию свою не выговаривала. Меня спрашивали: девочка, как тебя зовут. И говорила: "Юлия Олимпийская". Хотя еще не понимала ничего — ни что такое Олимпиада, ни значения слова "олимпийская". Еще, помню, был у меня в Екатеринбурге хореограф, он разным простым вещам учил. Как-то говорит — вытяни ногу! Вытягиваю. "Вот, будешь олимпийской чемпионкой". Как-то так все и складывалось. И как только я узнала, что такое Олимпиада, то, когда на лед выходила, уже говорила себе — буду олимпийской чемпионкой», — вспоминала Юлия Липницкая.

В 2009 году юная спортсменка вместе с мамой переехала в Москву. Будущая чемпионка попросилась к заслуженному тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе. С тех пор началась тяжелая работа.

Олимпийская чемпионка


Сначала Юлия завоевала золотую медаль финала Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. На чемпионате России в 2012 году она заняла второе место. А на чемпионате мира среди юниоров — выиграла золото.

2014 год стал судьбоносным для фигуристки. Она стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях, выиграв обе программы. Также получила серебряную медаль на чемпионате мира и стала чемпионкой Европы. С 10 февраля 2014 года Юлия стала заслуженным мастером спорта РФ.

Владимир Путин и Юлия Липницкая (Фото: kremlin.ru)

По ее словам, она всегда понимала, что не имеет права на ошибку.

«И так получилось, что все мои силы, эмоции, которые сопровождали меня всю жизнь на пути к олимпийской мечте, как раз помогли мне в командном турнире. А на личные соревнования сил уже просто не осталось. И в итоге получились две разные Олимпиады. Первую, к которой я шла всю жизнь, я выиграла», — рассказывала Юлия.

Но на чемпионате России в декабре 2014 года Липницкая заняла только девятое место, из-за чего не попала в состав сборной на чемпионат Европы.

Конец карьеры


В ноябре 2015 года в российском мире фигурного катания произошел скандал. Липницкая решила сменить тренера. Вместо Этери Тутберидзе, с которой она работала шесть лет, наставником стал Алексей Урманов.

Многие пытались выяснить причины. Сама тренер заявляла, что между ней и Юлией пропало доверие. По мнению Тутберидзе, Липницкая якобы потеряла интерес к совместной работе. Тем более, что о желании сменить тренера тренер узнала не от своей воспитанницы лично, а через руководство Федерации фигурного катания на коньках России.

Намекнула на непростые условия и Липницкая. Она удивилась, когда пришла к Урманову, поскольку тот создавал совершенно иную атмосферу.

В 2015 году после ухода от Тутберидзе результаты фигуристки сильно ухудшились. Под руководством Урманова спортсменка так ничего и не выиграла. Спустя несколько лет Липницкая сообщила, что завершает свою карьеру.

Анорексия


Основная причина, которую озвучила Юлия — это проблемы со здоровьем, а именно анорексия. Спортсменка подняла очень важную тему, с которой сталкиваются многие ее коллеги, но умалчивают об этом.

«Анорексия — болезнь 21 века, она встречается достаточно часто. К сожалению, с ней справляются не все. Я посчитала, что ничего такого нет, если я открыто об этом скажу.
Единственное, о чем сожалею, что не сделала этого раньше, потому что все продолжалось уже не первый, не второй и не третий год», — поясняла Юлия.

Фото: iStock/vadimguzhva

Только спустя время Юлия раскрыла, что на протяжении всего времени, у нее была огромная борьба со своим телом. В 2017 году она прошла курс по лечению от анорексии. При этом решение уйти из фигурного катания она не изменила.

Еще одним фактором отказаться от карьеры стало повышенное внимание со стороны общественности, с которым столкнулась Липницкая. Это очень сильно повлияло на ее эмоциональное состояние.

«Меня это очень сильно выжало. У меня сил не то, что не осталось, мне было реально тяжело. Я не публичный человек. Так было всегда. С детства я была очень сильным интровертом», — отмечала спортсменка.

Чем Липницкая занимается сегодня


Вскоре после завершения карьеры фигуристки Липницкая решила стать тренером. В конце 2020 года заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко пригласил Юлию Липницкую в тренерский состав своей Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».

Олимпийская чемпионка учит детей и сегодня. Она также выходит на лед со своей дочкой Каталиной, которую родила от экс-возлюбленного Владислава Тарасенко.

Личная жизнь Юлии Липницкой


С молодым человеком спортсменка познакомилась в 2012 году, когда тренировалась в группе Тутберидзе. Пара долгое время не раскрывала свои отношения. А в 2020 году влюбленные сообщили общественности, что не только состоят в отношениях, но и являются родителями девочки. Через время стало известно, что Липницкая и Тарасенко расстались после того, как спортсмен принял решение отправиться на СВО. Юлия долго скрывала и этот факт, поскольку не хотела, чтобы о ее личной жизни пускали различные слухи в сети.

О втором браке и рождении сына стало известно в прошлом году. Возлюбленным олимпийской чемпионки стал Дмитрий Михайлов, с которым она познакомилась благодаря Академии Плющенко. Липницкая и Михайлов поженились в июле 2024 года, а в сентябре того же года у супругов родился сын.

Юлия Липницкая с семьей (Фото: соцсети)

Читайте также:

После обнародования завещания Александра Ширвиндта его внук обратился в суд

Побоялся возвращаться в РФ: Константин Меладзе посетил могилу отца по видеосвязи

«Союз возможен»: Аверина и Соловьёв сфотографировались с обручальными кольцами
#спорт
#чемпионат европы
#сша
#тренер
#работа
#болезнь
#жизнь
#медаль
#олимпиада
#лёд
#семьи
#будущее
#соревнования
#фигурное катание
#борьба
#девочка
#карьера
#выбор
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Баскетбольный клуб «Химки» прошёл в «Финал четырёх» Кубка России
23 января 2025, 09:38

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» одержал победу над БК «Парма» в двух встречах и прошёл в «Финал четырёх» Кубка России, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«Хочу поздравить команду и весь с клуб с победой и выходом в «Финал четырех». Спасибо всем, кто в нас верил и всегда поддерживает», — прокомментировал победу главный тренер БК «Химки» Андрей Мальцев.

В первой встрече «Химки» потерпели поражение с отставанием в 12 очков. Для перехода в следующий раунд турнира Кубка БК «Химки» нужно было одержать победу с разницей более чем в 12 очков. Отметим, что «Парма» выступает в дивизионе выше — в Единой лиге ВТБ, и считалась фаворитом в этом противостоянии.

В начале встречи соперники боролись на равных, но к большому перерыву команда Андрея Мальцева вышла вперёд со счётом 42:41. В третьей четверти «Химки» добились преимущества в 6 очков (56:50), но этого оказалось недостаточно для победы.

В четвёртом периоде «Химки» продемонстрировали упорство и к концу последней десятиминутки увеличили своё преимущество на 12 очков, что привело к переходу матча в дополнительное время. Овертайм закончился уверенной победой «Химок» со счётом 94:75. Благодаря этому подопечные Андрея Мальцева прошли в «Финал четырёх» Кубка России по баскетболу.

Самым результативным игроком в составе подмосковной команды стал Александр Мальцев, набравший 22 очка.

Читайте также:

Волейбольная сборная из Московской области стала финалистом первенства России

Межрегиональный турнир по каратэ собрал в Подмосковье более 500 спортсменов

Команда «Заречье-Одинцово» взяла серебро Кубка России по волейболу на снегу
#подмосковье
#химки
#тренер
#турнир
#клуб
#бк химки
#спорт
#победа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Волейбольная сборная из Московской области стала финалистом первенства России
23 января 2025, 09:18

Фото: istockphoto / razihusin

Сборная Московской области по волейболу успешно прошла в финальную часть национального первенства среди девушек до 16 лет, как сообщает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
На стадии полуфинала команда Игоря Карпова выиграла пять матчей. Волейболистки из Подмосковья были сильнее соперниц из Калужской (3:1), Воронежской (3:0), Ивановской (3:1) и Тамбовской (3:0) областей, а также спортсменок из Москвы (3:1).

Также следует отметить, что вместе со сборной Московской области путёвку в финальную стадию национального первенства получила команда Ивановской области.

Полуфинальные соревнования первенства России по волейболу среди девушек до 16 лет прошли в Обнинске с 17 по 21 января. Финальный этап турнира состоится в марте 2025 года, что соответствует целям государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Читайте также:

Подмосковные теннисистки Шнайдер и Андреева вышли полуфинал Australian Open

Детский турнир по быстрым шахматам собрал в Ступине более 30 участников

Межрегиональный турнир по каратэ собрал в Подмосковье более 500 спортсменов
#подмосковье
#турнир
#соревнования
#волейбол
#победа
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные теннисистки Шнайдер и Андреева вышли полуфинал Australian Open
22 января 2025, 17:11

Мирра Андреева и Диана Шнайдер (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Спортсменки из Московской области Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли полуфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде среди женщин, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В матче за выход в полуфинал представительницы Подмосковья встретились с парой Камилла Рахимова (Россия) и Сара Соррибес-Тормо (Испания). Игра завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу дуэта Шнайдер/Андреева. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут, победительницы реализовали четыре и двенадцать брейк-пойнтов», — говорится в сообщении.
В полуфинале подмосковные теннисистки сыграют против Катержины Синяковой из Чехии и Тэйлор Таунсенд из США.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема.

Читайте также:

Готовность реконструкции стадиона «Торпедо» в Люберцах достигла 50%

Детский турнир по быстрым шахматам собрал в Ступине более 30 участников

«Факел» собирается расторгнуть контракт с Селе
#минспорта мо
#теннис
#австралия
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Готовность реконструкции стадиона «Торпедо» в Люберцах достигла 50%
22 января 2025, 16:56

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Стадион «Торпедо» в Люберцах реконструируют в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» национального проекта «Семья», в настоящее время на объекте выполнено 50% работ, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«В настоящее время на объекте устанавливают ограждения, монтируют инженерные сети и тепловые пункты, проводят отделочные и фасадные работы. Сформированы функциональные зоны стадиона — зона спорта, зона отдыха, зона парковки и зона застройки», — говорится в сообщении.
Трибуна обновлённого стадиона займёт 2,2 тыс. квадратных метров, она сможет принять 1588 зрителей. Кроме того, на объекте ведётся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом.

Реконструкция стадиона началась в августе 2023 года, завершить все работы планируется к третьему кварталу текущего года.

Читайте также:

В Подмосковье в 2025 году завершат строительство и реконструкцию 30 медобъектов

Переход через Егорьевское шоссе в посёлке Красково достроят в IV квартале

В красногорском посёлке Путилково построят детсад на 250 мест
#главгосстройнадзор мо
#реконструкция
#стадион
#люберцы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Детский турнир по быстрым шахматам собрал в Ступине более 30 участников
22 января 2025, 15:47

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Более 30 юных спортсменов приняли участие в турнире по быстрым шахматам «Крещенский рапид», который прошёл в Ступине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Помимо Ступина, участники представляли Зарайск, Озёры и Каширу.
«Юные спортсмены не обладают достаточной усидчивостью для игры в классические шахматы с контролем больше часа каждому игроку на партию. Семь туров длились больше трёх часов, но для ребят в пылу борьбы время пролетело быстро. Они не почувствовали усталость к концу турнира», – рассказал организатор соревнований Владимир Россихин.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Контроль времени на турнире был 10 минут каждому игроку на партию плюс 5 секунд – на каждый ход. Это, по словам Россихина, максимально отвечает возможностям юных спортсменов, которые пока не могут играть быстро, как в блице.

Итоги подводились по трём группам. В старшей и младшей группах первенствовали представители ступинской спортшколы «Ока» Максим Петров и Ярослав Жаворонков. В средней первое место заняла Варвара Дергачёва из спортивной школы Зарайска.

Читайте также:

Заявки на участие в «Кубке наций» по кёкусинкан уже подали 22 страны

Межрегиональный турнир по каратэ собрал в Подмосковье более 500 спортсменов

Подмосковный стрелок Алейников завоевал медаль всероссийских соревнований
#ступино
#спорт
#шахматы
#дети
#турнир
#соревнования
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Факел» собирается расторгнуть контракт с Селе
22 января 2025, 13:05

Фото: istockphoto/Pixfly

Воронежский ФК «Факел» собирается расторгнуть контракт с полузащитником Табо Селе. Об этом стало известно Metaratings.ru. Футболист, как отмечается, покинет клуб в зимнее трансферное окно.
«Вероятно, это будет оформлено как расторжение контракта по обоюдному согласию сторон, а футболист вернется в ЮАР. Клуб уже ищет замену полузащитнику», — говорится в материале.
Напомним, контракт Селе с «Факелом» подписан до 30 июня 2025 года. Футболист играет за воронежцев с августа 2023 года, на его счету 27 матчей за клуб и одна результативная передача. Рыночная стоимость Селе составляет 350 тысяч евро по оценке портала Transfermarkt.

Читайте также:

«Спартак» ищет нападающего на замену Угальде из-за его возможного ухода

Барбоза назвал претендентов на чемпионство в РПЛ

«Ривер Плейт» добивается от агентов Солари возможности продать его в «Спартак»
#евро
#клуб
#спартак
#контракт
#рпл
#юар
#футболист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Спартак» ищет нападающего на замену Угальде из-за его возможного ухода
22 января 2025, 13:03

Фото: istockphoto/gorodenkoff

ФК «Спартак» начал активно искать нападающего на замену 22-летнему костариканскому форварду Манфреду Угальде из-за его возможного ухода в летнее трансферное окно. Об этом стало известно Metaratings.ru.
«По нашей информации, «красно-белые» ищут нападающего с перспективой и потенциалом роста, который сможет выходить на поле на замену Угальде, а при возможной продаже костариканца станет основным», — отмечает портал.
Указывается, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович не признает игровые схемы, где на поле находятся два форварда одновременно, потому ищет такого нападающего, который не будет возмущаться из-за роли запасного на некоторое время.

Читайте также:

Барбоза перечислил претендентов на чемпионство в РПЛ

Назван главный фаворит РПЛ

«Ривер Плейт» добивается от агентов Солари возможности продать его в «Спартак»
#тренер
#портал
#спартак
#рпл
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Копылов: нет человека, способного остановить Махачева
22 января 2025, 13:01

Фото: iStock/maria zheleznova

Российский боец UFC Роман Копылов заявил, что в единоборствах сейчас нет такого человека, который способен остановить Ислама Махачева. По его мнению, дагестанец не будет спешить с переходом в новый вес после своей победы над Ренато Мойкано.
«Сейчас вряд ли кто-то составит ему конкуренцию. Он будет рассматривать вариант со вторым поясом. Вряд ли Ислам будет драться с Мухаммадом. Если Белал останется чемпионом в полусреднем дивизионе, Махачев будет защищать пояс в своем весе. Но пока нет человека, который сможет его остановить», — пояснил Копылов в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев одолел Ренато Мойкано в первом раунде и тем самым четвертый раз защитил титул в легком дивизионе. В его запасе 27 побед и лишь одно поражение. Сам Махачев не раз заявлял, что хочет взять пояс в полусреднем весе.

Читайте также:

Бадаев: Умар Нурмагомедов со временем станет чемпионом UFC

Двалишвили назвали Хабибом в плане напора

Слова Фьюри о завершении карьеры назвали блефом
#интервью
#спорт
#борьба
#бокс
#соревнования
Следите за нашими новостями
в удобном формате