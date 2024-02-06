Подмосковные пловцы выиграли 10 медалей на Кубку России по прыжкам в воду

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковные спортсмены завоевали десять медалей на Кубке России по прыжкам в воду. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Кубок России по прыжкам в воду провели в Саратове с 30 января по 4 февраля.
По итогам соревнований Московская область завоевала четыре золотые, три серебряные и бронзовые медали.
Помимо этого, Виктория Казанцева и Спартак Гаркуша заняли второе место в смешанных синхронных прыжках с вышки высотой десять метров. В паре с представительницей Москвы Виктория выиграла еще одно серебро в копилку команды.
Стоит отметить, что бронзу в одиночных прыжках с десятиметровой вышки также завоевала Виктория Казанцева.
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По итогам соревнований Московская область завоевала четыре золотые, три серебряные и бронзовые медали.
«Призёр чемпионатов Европы и мира Александр Бондарь стал первым в синхронных прыжках с вышки высотой 10 метров и бронзу одиночных прыжков с десятиметровой вышки. Золото также завоевала Кристина Ильиных в одиночных прыжках с метрового трамплина. Кроме этого, Елизавета Кузина награду высшего достоинства в синхронных и одиночных прыжках с трамплина высотой три метра», — поделились в министерстве.
Помимо этого, Виктория Казанцева и Спартак Гаркуша заняли второе место в смешанных синхронных прыжках с вышки высотой десять метров. В паре с представительницей Москвы Виктория выиграла еще одно серебро в копилку команды.
Стоит отметить, что бронзу в одиночных прыжках с десятиметровой вышки также завоевала Виктория Казанцева.
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Мира Полтева