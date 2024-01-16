Подмосковные спортсмены участвуют в кубке России по боксу среди мужчин

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Кубок России по боксу стартовал 16 января в учебно-спортивном центре «Грация» в Самаре.
В соревнованиях принимают участие 104 боксера из 36 регионов России. Московскую область переставляют Володя Мнацаканян и Константин Опольский из Ногинска, Алексей Семыкин из Электросталя, Дмитрий Двали и Рафик Амирханов из Балашихи, Святослав Тетерин из Люберец и Василий Егоров из Королева.
«Первыми на ринг из подмосковных боксеров выйдут Володя Мнацаканян и Алексей Семыкин. Их соперниками станут Михаил Прокопьев из Краснодарского края и Егор Шапочанский из Иркутской области соответственно», — поделились в пресс-службе ведомства.
Стоит отметить, что соревнования носят имя двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова.
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