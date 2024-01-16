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Подмосковные спортсмены участвуют в кубке России по боксу среди мужчин

16 января 2024, 13:52
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены поборются за кубок России по боксу среди мужчин. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Кубок России по боксу стартовал 16 января в учебно-спортивном центре «Грация» в Самаре.


В соревнованиях принимают участие 104 боксера из 36 регионов России. Московскую область переставляют Володя Мнацаканян и Константин Опольский из Ногинска, Алексей Семыкин из Электросталя, Дмитрий Двали и Рафик Амирханов из Балашихи, Святослав Тетерин из Люберец и Василий Егоров из Королева.


«Первыми на ринг из подмосковных боксеров выйдут Володя Мнацаканян и Алексей Семыкин. Их соперниками станут Михаил Прокопьев из Краснодарского края и Егор Шапочанский из Иркутской области соответственно», — поделились в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что соревнования носят имя двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова.

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#спортсмены
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В Подмосковье у школьника оторвало часть кости на ноге на тренировке
16 января 2024, 14:43

Фото: iStock/Nadzeya Haroshka

В Подмосковье у 15-летнего школьника оторвало часть кости на ноге во время тренировки по баскетболу. Об этом сообщают Вести Подмосковья.
Согласно сообщению, подросток поступил в Московскую областную детскую травматолого-ортопедическую больницу. Он жаловался на сильную боль в колене.

При осмотре врачи выяснили, что у школьника оторвался фрагмент большеберцовой кости. Оказалось, что во время тренировки по баскетболу подросток пытался научиться подпрыгивать до кольца, однако он пренебрег разминкой и получил травму.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в руках женщины взорвалась бутылка безалкогольного пива «Ясен Хмель», осколок ранил ей горло. По ее словам, она приобрела бутылку в местном магазине и его постаивла дома на полку. Спустя время россиянка решила выпить пиво, но после использования открывашки бутылка лопнула, а осколки от горлышка разлетелись по всей кухне, попав ей в лицо и шею.


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В турнире по волейболу в Кашире приняли участие спортсменки из четырёх городов
16 января 2024, 12:33

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Турнир по волейболу среди женских команд состоялся во дворце спорта «Юбилейный» в Кашире в субботу, 13 января, за звание лучшей боролись четыре команды, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В соревнованиях прияли участие четыре команды — из Каширы, Озёр, Ступина и города Донское в Тульской области. Победу одержали представительницы Каширы», — говорится в сообщении.

Места на турнире распределились следующим образом: золото завоевала команда «Кашира», серебро — «Озерчанки», а третье место заняла команда из Донского «Спутник».

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#кашира
#спорт
#волейбол
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Месси во второй раз подряд назван лучшим футболистом года по версии FIFA
РИА Новости: Лионель Месси стал лучшим футболистом 2023 года по версии FIFA
16 января 2024, 00:15

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Нападающий американского клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу, действующий чемпион мира Лионель Месси второй год подряд назван лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (FIFA). Об этом сообщает РИА Новости. При этом уточняется, что сам 36-летний футболист на церемонию награждения в Лондон не приехал
Кроме аргентинца, на вручаемую в Лондоне награду претендовали норвежский форвард английского клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холланд, а также нападающий сборной Франции и футбольного клуба ПСЖ Килиан Мбаппе.



Лионель Месси в октябре в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча — 2023». После этого американский журнал Time не только объявил его спортсменом года, но и признал «величайшим футболистом из ныне живущих».

Также Месси возглавил и список лучших футболистов XXI века по версии журнала FourFourTwo. Бывший игрок «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен» обошел своего извечного соперника португальца Криштиану Роналду, занявшего второе место. На третьей позиции расположился испанец Андрес Иньеста. На четвертом месте многолетний партнер Иньесты по «Барселоне» и сборной Испании Хави, сейчас тренирующий каталонский клуб. Замыкает пятерку лучших бразилец Роналдиньо.

Ранее на церемонии The FIFA Best назвали имя лучшего тренера минувшего года. Им стал испанец Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити».

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#футбол
#награда
#спортсмены
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Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола признан лучшим в 2023 году
15 января 2024, 23:28

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Наставник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером 2023 года по мнению Международной федерации футбола (FIFA), сообщает ТАСС. Церемония награждения прошла 15 января в Лондоне.
«Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы выиграл чемпионат, Кубок Англии и Лигу чемпионов в сезоне-2022/23.
В минувшем году «горожане» впервые в своей истории победили в Лиге чемпионов, ранее команда один раз доходила до финала.

В августе 2023 года «Манчестер Сити» выиграл Суперкубок УЕФА, а в декабре — клубный чемпионат мира.

Кроме Гвардиолы, на награду также претендовали итальянцы Симоне Индзаги и Лучано Спаллетти. Миланский «Интер» под руководством Индзаги в сезоне 2022/23 выиграл кубок Италии, а также дошёл ло финала Лиги чемпионов УЕФА, где проиграл как раз команде Гвардиолы. А Спаллетти, ныне занимающий пост главного тренера сборной Италии, ​«Манчестер Сити» по пенальти обыграл «Севилью» Умер четырёхкратный чемпион мира по футболу большую часть прошлого сезона возглавлял ​футбольный клуб «Наполи», впервые с 1990 года и эпохи Диего Марадоны выиграл ​итальянский чемпионат.

В женском футболе признана Сарина Вигман из Нидерландов, которая вместе со сборной Великобритании заняла второе место на последнем чемпионате мира.

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#футбол
#тренер
#великобритания
#награда
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Футболист Пономарев заявил о переборе бразильцев в «Зените»
15 января 2024, 17:35

Фото: istockphoto.com/CreativaImages

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что в составе петербургского «Зенита» слишком много бразильских игроков.
«У «Зенита» уже давно перебор с бразильцами, уже наверное штук десять в команде набралось. Возможно, Семак не владеет ситуацией, и там заставляют покупать таких футболистов. Я раньше не слышал ничего про Артура, надо будет смотреть за ним в действии. То, что он перешёл из «Палмейраса», говорит о многом, это хорошая команда. Посмотрим, как он проявит себя», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Пономарев.

Ранее бывший игрок «Зенита», ЦСКА Максим Боков объяснял, что у нынешних молодых ребят, занимающихся серьёзно футболом, практически нет шансов попасть в «Зенит», поскольку теперь очень многое зависит не от их усердия и работы.

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#футболист
#спорт
#спортсмены
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Спортсмены из Московской области лидируют в чемпионате России по индорхоккею
15 января 2024, 16:40

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены лидируют в чемпионате России по индорхоккею. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В Екатеринбурге прошел первый тур чемпионата России 2024 года по индорхоккею среди мужчин, в которых приняли участие шесть команд из Электросталя, Казани, Екатеринбурга и Москвы.

На текущий момент команда ХК «Динамо-Электросталь» из Московской области занимает промежуточное первое место.

«По итогам пяти проведенных игр у подмосковного коллектива пять побед. Еще один клуб из Московской области, КСШОР «Электросталь», который является дебютантом турнира, одержал одну победу и занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице», — отметили в министерстве.

Кроме этого, второй этап турнира состоится со 2 по 4 февраля в городском округе Электросталь.

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#электросталь
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#хоккей
#подмосковье
#соревнования
#победители
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Футболист Тюкавин заявил о необходимости переносить матчи в плохую погоду
15 января 2024, 16:06

Фото: istockphoto.com/efks

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин высказал мнение о том, что матчи в ненастную погоду лучше переносить.
«Нужно переносить. Но жаль, что мы не выиграли в Воронеже, эти очки бы весной очень помогли», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Тюкавин.

Отмечается, что, например, в конце прошлого года футбольные матчи проводились в плохую погоду, в том числе, и на заснеженном поле.

До этого бывший игрок «Зенита», ЦСКА Максим Боков объяснял, что у нынешних молодых ребят, занимающихся серьёзно футболом, практически нет шансов попасть в «Зенит», поскольку теперь очень многое зависит не от их усердия и работы. Так он прокомментировал то, что в составе петербургского клуба теперь десять бразильцев.

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#спорт
#футболист
#игра
#матч
#погода
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Каррера выразил уверенность в возможности Семака возглавить сборную Бразилии
15 января 2024, 15:58

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил уверенность в том, что наставник «Зенита» Сергей Семак может возглавить сборную Бразилии, поскольку он знает культуру страны.
«Я думаю, что да. Он сможет это сделать, так как знает рабочие привычки и культуру бразильцев», — ответил в беседе с «РБ Спорт» Каррера.

При этом, известно, что в российской команде «Зенит» играет десять бразильцев, среди которых Марио Фернандеc, Нино, Родригао, Дуглас Сантос, Ду Кейрос и другие.

Ранее сообщалось о том, что португальский футбольный агент Паулу Барбоза выражал удивление по поводу невостребованности большого числа хороших российских футбольных специалистов в Российской Премьер-Лиге.

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#спорт
#рпл
#тренер
#бразилия
#россия
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Подмосковная теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг Australian Open
15 января 2024, 15:43

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Мирра Андреева успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии по теннису. В первом круге спортсменка из Подмосковья обыграла американку Бернарду Перу со счётом 7:5, 6:2. Теперь 16-летняя россиянка померяется силами с шестой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса.

Андреева занимает 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. В прошлом году она вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвёртый раунд Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США. По итогам сезона WTA признала Андрееву лучшим новичком года.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне и завершатся 28 января. Призовой фонд турнира превышает 57 млн долларов.

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#спорт
#теннис
#подмосковье
#московская область
#соревнования
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