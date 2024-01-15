Спортсмены из Московской области лидируют в чемпионате России по индорхоккею

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковные спортсмены лидируют в чемпионате России по индорхоккею. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В Екатеринбурге прошел первый тур чемпионата России 2024 года по индорхоккею среди мужчин, в которых приняли участие шесть команд из Электросталя, Казани, Екатеринбурга и Москвы.
На текущий момент команда ХК «Динамо-Электросталь» из Московской области занимает промежуточное первое место.
Кроме этого, второй этап турнира состоится со 2 по 4 февраля в городском округе Электросталь.
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На текущий момент команда ХК «Динамо-Электросталь» из Московской области занимает промежуточное первое место.
«По итогам пяти проведенных игр у подмосковного коллектива пять побед. Еще один клуб из Московской области, КСШОР «Электросталь», который является дебютантом турнира, одержал одну победу и занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице», — отметили в министерстве.
Кроме этого, второй этап турнира состоится со 2 по 4 февраля в городском округе Электросталь.
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Мира Полтева