Спортсмены из Московской области лидируют в чемпионате России по индорхоккею

После защиты трёх чемпионских титулов в бою с Каллумом Смитом, проходившим в Квебеке, российски боксёр Артур Бетербиев, выступавший, кстати, под флагом Канады, высказался в поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова. За это с критикой на него обрушились сотрудники украинского посольства в Стране Кленового листа.