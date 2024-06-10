Подмосковные спортсмены стали призерами на чемпионате России по прыжкам в воду

Одиннадцать медалей завоевали подмосковные спортсмены на чемпионате России по прыжкам в воду. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат России по прыжкам в воду проходил с 5 по 10 июня 2024 года в Казани.
Кроме этого, бронзовыми призерами чемпионата стали Илья Надеев и Виктория Казанцева в дисциплине «парные прыжки» и Кристина Ильиных в дисциплине «трамплин 3 м синхронные прыжки».
Читайте также:
В Егорьевске прошёл Кубок по волейболу сидя среди инвалидов Подмосковья
Подмосковные гандболисты приняли участие в фестивале в Тольятти
Спартакиада пенсионеров состоялась в Подмосковье
Золотые медали завоевали Кристина Ильиных в дисциплине «трамплин 1 м», Елизавета Кузина в дисциплине «трамплин 3 м» и «трамплин 3 м синхронные прыжки» в паре с московским спортсменом, Александр Бондарь в дисциплине «вышка 10 м синхронные прыжки». Серебряными призерами турнира стали Елизавета Кузина в дисциплине «трамплин 1 м», Виктория Казанцева в дисциплине «вышка 10 м» и в дисциплине «вышка 10 м синхронные прыжки», Кристина Ильиных в дисциплине «трамплин 3 м», а также Александр Бондарь в дисциплине «вышка 10 м синхронные прыжки», — поделились в пресс-службе.
Кроме этого, бронзовыми призерами чемпионата стали Илья Надеев и Виктория Казанцева в дисциплине «парные прыжки» и Кристина Ильиных в дисциплине «трамплин 3 м синхронные прыжки».
Читайте также:
В Егорьевске прошёл Кубок по волейболу сидя среди инвалидов Подмосковья
Подмосковные гандболисты приняли участие в фестивале в Тольятти
Спартакиада пенсионеров состоялась в Подмосковье
Мира Полтева