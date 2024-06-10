Фото: Юлия Андросова
В Егорьевске прошёл Кубок по волейболу сидя среди инвалидов Подмосковья с участием команды участников СВО. Об этом сообщил корреспондент.
Соревнования проходили во Во Дворце спорта «Егорьевск».
По результатам соревнований золото выиграла команда из Егорьевска, серебро — городской округ Щёлково и бронзу команда из Одинцово.
Читайте также:
Подмосковные гандболисты приняли участие в фестивале в Тольятти
Кубок чемпионов Swimcup по плаванию прошел на Торбеевском озере
Подмосковные спортсмены выиграли серебро чемпионата России по пляжному волейболу
«Сегодня в двадцатый раз проходит данный кубок. Участвуют четыре сильнейшие команды Подмосковья. Одна из них была сформирована недавно в Одинцово. Но уже показала достойный результат на Всероссийском Кубке защитников Отечества, где ребята заняли первое место. В Егорьевске мы не только приняли участие в данном мероприятии, но и провели трехдневные спортивные сборы», — поделился председатель Московской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Николай Зеликов.
По результатам соревнований золото выиграла команда из Егорьевска, серебро — городской округ Щёлково и бронзу команда из Одинцово.
Читайте также:
Подмосковные гандболисты приняли участие в фестивале в Тольятти
Кубок чемпионов Swimcup по плаванию прошел на Торбеевском озере
Подмосковные спортсмены выиграли серебро чемпионата России по пляжному волейболу
Мира Полтева