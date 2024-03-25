Подмосковные спортсмены выиграли 17 медалей на первенстве ЦФО по боксу

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
17 медалей завоевали боксеры Подмосковья на первенстве Центрального федерального округа. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство ЦФО по боксу среди юниоров 17-18 лет проходило в Костроме с 18 по 23 марта 2024. Всего в турнире участвовали 138 боксёров из 17 регионов.
Стоит отметить, что бронзовыми призерами стали Амирхан Ханов и Дмитрий Борисов из Чехова, АйвараМуканов и Адам Бисенов из Королёва, Даниэль Саркисян и Артур Камбегов из Люберец, Евгений Никитин из Серпухова, Камалитдин Абдуллаев из Наро-Фоминска, а также Юрий Гарев из Можайска и Артём Оруджевиз Подольска.
Стоит отметить, что сборная Московской области заняла также первое месте по зачету среди команд.
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«Обладателями золотых медалей стали Евгений Макушин и Гор Антонян из Подольска, Вячеслав Колясников из Чехова и Бекзоджон Бахрамжанов из Пушкино. На второй ступени расположились Мехроч Рахимов из Чехова, Алексей Бевз из Сергиева Посада и Максим Максимов из Одинцова», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что сборная Московской области заняла также первое месте по зачету среди команд.
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Мира Полтева