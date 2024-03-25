Подмосковные юниоры завоевали две медали первенства России по голболу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсмены из Московской области завоевали золотую и бронзовую медали на первенстве России по голболу среди юниоров и юниорок до 19 лет, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«На высшую ступень пьедестала поднялись подмосковные юниорки. Такой результат они показывают уже второй год подряд. Второе место досталось столичной сборной, а бронзовую медаль завоевала команда из Нижегородской области», — говорится в сообщении.Мужская сборная из Московской области заняла третье место. Золотую медаль выиграли представители Адыгеи, серебряную — юноши из Краснодарского края.
Голбол — паралимпийский командный вид спорта. Цель игры — закатить мяч с колокольчиком внутри за линию ворот команды противника. Все игроки надевают светонепроницаемые очки и играют на слух.
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