Бобслеисты из Подмосковья завоевали ещё две медали чемпионата России

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Золотую и бронзовую медали выиграли спортсмены из Московской области на чемпионате России по бобслею, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Высшей награды удостоился экипаж из четырёх человек. В состав «золотого» квартета вошли Алексей Лаптев, Ростислав Гайтюкевич, Павел Травкин и Михаил Мордасов. Они оставили позади представителей Краснодарского края и Москвы, выигравших серебряную и бронзовую медаль соответственно», — говорится в сообщении.Бронзовую медаль подмосковной команде принесла Анастасия Курышева в дисциплине «монобоб». Золото в этой категории досталось спортсменке из Краснодарского края, серебряную медаль завоевала бобслеистка из Красноярска.
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