Подмосковные спортсмены взяли девять медалей на Зимних играх паралимпийцев

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсмены из Подмосковья завоевали три золотые, пять серебряных и бронзовую награду на Зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.
Первые места в спринте и в лыжной гонке классическим стилем на 20 км. среди слепых спортсменов заняли Олег Пономарёв и ведущий-лидер Андрей Романов. Помимо этого, она взяли две серебряные награды в гонке свободным стилем на 10 км и в эстафете.
В соревнованиях по горным лыжам среди слепых спортсменов в скоростном спуске не было равных Дмитрию Шульге и его лидеру Максиму Матвееву. Ещё один тандем спортсменов из Подмосковья – Валерий Редкозубов и Евгений Героев – показал второй результат в супер-комбинации и слаломе.
Серебро в копилку сборной Московской области добавил Александр Ахмадулин по итогам турнира по сноуборд-кроссу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В сноуборд-кросс-слаломе подмосковный атлет Сергей Бачу поднялся на третью ступень пьедестала.
Комплексные соревнования «Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» проходят с 18 по 30 апреля в Ханты-Мансийске, Южно-Сахалинске, Миассе и Новосибирске. В финальных соревнованиях по шести видам спорта участвуют более 400 спортсменов. Они разыгрывают 71 комплект медалей.
Читайте также:
Два королёвских единоборца взяли медали чемпионата ЦФО по ММА
В финале этапа Школьной лиги тэг-регби в Подмосковье приняли участие 17 команд
Федерация бобслея России признала лучшими трёх спортсменов из Подмосковья
В соревнованиях по горным лыжам среди слепых спортсменов в скоростном спуске не было равных Дмитрию Шульге и его лидеру Максиму Матвееву. Ещё один тандем спортсменов из Подмосковья – Валерий Редкозубов и Евгений Героев – показал второй результат в супер-комбинации и слаломе.
Комплексные соревнования «Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» проходят с 18 по 30 апреля в Ханты-Мансийске, Южно-Сахалинске, Миассе и Новосибирске. В финальных соревнованиях по шести видам спорта участвуют более 400 спортсменов. Они разыгрывают 71 комплект медалей.
Читайте также:
Два королёвских единоборца взяли медали чемпионата ЦФО по ММА
В финале этапа Школьной лиги тэг-регби в Подмосковье приняли участие 17 команд
Федерация бобслея России признала лучшими трёх спортсменов из Подмосковья
Лора Луганская